Başbakan pilotların cenazesine katılacak

Suriye'nin düşürdüğü uçakta şehit olan iki pilot için yarın Malatya Erhaç Havalimanı'nda tören düzenlenecek. Düzenlenecek olan törene Başbakan Erdoğan'ın da Bodrum'daki tatilini yarıda keserek katılacağı öğrenildi.

Suriye'nin 13 gün önce düşürdüğü uçağın pilotlarına ulaşıldı. Pilotların naaşları denizin bin 260 metre altından çıkarılarak uçağın havalandığı Malatya'ya gönderildi.

Şehit pilotlar Yüzbaşı Gökhan Ertan ve Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy için yarın Malatya'da askeri tören düzenlenecek.

Törene, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilde bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı bildirildi.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, şehit pilotların cenazesine katılmak üzere yarın Malatya'ya gelecek.

Erhaç Havalanı'nda düzenlenecek törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in yanı sıra bazı bakan ve milletvekilleri de katılacak.

Törenin ardından Şehit Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan'ın cenazesi Malatya'da toprağa verilecek.

Şehit Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy'un cenazesi ise İstanbul'a gönderilecek.