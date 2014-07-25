'Başbakan Pensilvanya'daki kardeşimle aramı açmaya çalıştılar' diyebilir

Cumhurbaşkanı adayı ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'paralel yapı' operasyonunun talimatını Başbakan Erdoğan'ın verdiğini ancak temkinli davranmak gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı adayı ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kadın Adayları Destekleme Derneği tarafından düzenlenen, "Kadın örgütleri cumhurbaşkanı adaylarıyla buluşuyor" etkinliğine katıldı.

'Başbakan'ın talimat verdiği sır değil'

Etkinlik sonrası gazetecilerin polislerin gözaltına alındığı 22 Temmuz operasyonuyla ilgili sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, “Operasyonların talimatının başbakan tarafından verildiği sır değil. Başbakan bunu ifade ediyordu" dedi.



Operasyon konusunda temkinli olmak gerektiğini söyleyen Selahattin Demirtaş “1-2 yıl sonra Başbakan'dan şöyle bir konuşma dinleyebiliriz: 'Benim Pensilvanya'daki kardeşimle aramı açmaya çalıştılar, bunu bile yaptılar' diyebilir. O yüzden temkinli olmak lazım" şeklinde konuştu. Polis memurlarının kelepçelenerek gözaltına alınması konusunda ise Demirtaş ,"Öç alma, intikam alma duygusuyla yapmaya çalışıyorlar. Benim arkadaşlarıma da yapıldı. Bunu yapan kişilere aynısı yapılsın diyemem" ifadesini kullandı.

Kelepçenin teşhir amaçlı kullanılacağını belirten Demirtaş, “Hazin bir durum. Devletin olanaklarının, adaletin, yargının olanaklarının böyle bir iç egemenlik çatışmasında kullanılması Türkiye açısından hazin bir durum. Toplum cumhurbaşkanlığı seçimi vesilesi ile bunu bir kez daha değerlendirecektir. Yanlış yapanı toplum da cezalandırmalı" dedi.