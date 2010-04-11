Başbakan 'oyunculuğa' hazırlanıyor

T24 - Erzurum'daki Aziziye Tabyaları'nda tarihte ''93 Harbi'' sırasında yaşanan olaylar ve 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları'nı anlatan ''Aziziye'' sinema filminin çekimlerine Erzurum'da başlandı.





Filminin sanat yönetmeni Selahattin Taşdöğen, ''Yeni bir gelişme olmazsa inşallah Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da küçük bir rol alacak'' dedi.





Avni Kütükoğlu'nun yazıp yönettiği, Açelya Elmas, Zeki Alasya ve Nuri Alço'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda oyuncunun rol aldığı filmin ilk çekimleri, Aziziye Belediyesi Termal Oteli'nde başladı.





Filminin sanat yönetmeni Taşdöğen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum'un tarihinde yaşanan olayları gündeme taşımak amacıyla sinema filmi çekimlerini başlattıklarını söyledi.





Filmde ''93 Harbi'' olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında yaşanan olayları ve 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunlarını konu aldıklarını belirten Taşdöğen, şunları kaydetti:





''Filmde, Nenehatun'un kahramanlıklarını anlatıyoruz. Geçmişle günümüz arasında bir bağlantı kuruyoruz. Geçmişte Osmanlı-Rus savaşı sırasında yaşanan olayları, Ermeni mezalimine karşı yapılan göçleri anlatıyoruz. Aynı zamanda Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyan bir bayan öğrencinin 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları'nda kayak branşında birinci olmasından bahsediyoruz. Çekimlerin tamamı Erzurum'un farklı yerlerinde yapılacak.''







'Hala kan izlerinin kaldığı köyler var'







Filmde, Çifte Minerali Medrese, Aziziye, Mecidiye, Muradiye Tabyaları, Palandöken başta olmak üzere Erzurum'un her yönüyle tanıtımının yapılacağını anlatan Taşdöğen, şöyle devam etti:





''Erzurum'da 'Ermeni Soykırımı' yapılmıştır deniliyor. Bu savaştır. Ölmek de öldürmek de vardır. Buna savaş da katliam da diyebilirsiniz. Bu topraklar, atalarımızın kanlarıyla sulanmıştır ve gerçekten hala atalarımızın kan izlerinin kaldığı köylerimiz vardır. Bunları anlatmak için film yapıyoruz. Çanakkale'de yaşananların hepsi Erzurum'da da yaşandı.''







'Başbakan Erdoğan da rol alacak'







Tarihi kalıntıların çok az olduğunu ve bunun için de Erzurum'da yeni bir köy kurduklarını aktaran Taşdöğen, şunları ifade etti:





''Bu filmde geçmişle günümüzü birlikte anlatacağız. 45 gündür Erzurum'da çalışma yapıyorum. Köyler günümüze uyarlanmış artık. Filmin gerçeği yansıtması için Nenehatun'da bir Aziziye köyü kuruyoruz. Filmde hem geçmişte tarihte yaşanan olayları hem de günümüzü birlikte anlatacağız. Bunun için de 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları'nda bir kızımız kayak da birinci olacak. Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da Palandöken'de bu kızımıza madalya verecek. Yeni bir gelişme olmazsa inşallah Başbakan Erdoğan da küçük bir rol alacak.''





Filmin Yapım Koordinatörü Salih Kahraman da ''Aziziye'' filminde, Açelya Elmas'ın ''Nenehatun'', Nuri Alço'nun ''Rus komutanı'', Zeki Alasya'nın ''Atatürk Üniversitesi Rektörü'', Ceyda Öztürk'ün ''2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları'nda kayak şampiyonasında birinci olacak sporcu'' rolünü üstleneceğini söyledi.





Kahraman, galası Erzurum'da yapılması planlanan filmin, 29 Ekim 2010'da vizyona gireceğini bildirdi.

