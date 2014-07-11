Başbakan oturma planıyla da 'her kesimi kucaklıyorum' mesajı verecek

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın “Cumhurbaşkanlığı Vizyon Belgesi”ni açıklayacağı Haliç Kongre Merkezi'nde oturma düzeninde en küçük ayrıntı bile düşünüldü.

Farklı grupların farklı kart renklerine göre oturacağı salonda, Başbakanlık için ayrılan bölümün sağına soluna ve arkasına yerleştirilen gruplarla, Erdoğan, "Toplumun her kesimini kucaklıyorum" mesajı verecek.

Buna göre Erdoğan'ın hemen arkasında sanatçılar ve sporcular, sağ tarafında düşünce kuruluşları, STK temsilcileri, akademisyenler, yazarlar ve üniversiteler yer alacak. Sol tarafında ise akil insanlar, dini cemaat ve vakı temsilcileri yer alacak.

Öğretmenleri gelecek

Ümit Çetin’in hurriyet.com.tr’deki haberine göre, saat 15.00'de başlayacak program için salonda hazırlıklar hızla sürerken, Erdoğan'ın öğretim hayatındaki 30 öğretmeni ve Kasımpaşa'daki arkadaşları da yanında olacak. Yaklaşık 4 bin 500 kişinin davet edildiği toplantıya, 70 işadamı, İstanbul 3. Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İzmit Körfez Geçişi, Marmaray, Avrasya ve hızlı tren projelerinin mühendisleri ve işçileri katılacak.

Toplantıya, 27 Mayıs Darbesi'nden sonra idam edilen Adnan Menderes, Yassıada'da ömür boyu hapse mahkum edildikten sonra rahatsızlanarak hapishanede hayatını kaybeden Tevfik İleri ve Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın aile temsilcileri de davet edildi.