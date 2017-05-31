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Eğitim

Başbakan: Önümüzdeki ay 20 bin öğretmen ataması yapmış olacağız

"Bu alçaklar cezalarını çekecekler ama toplum içerisine ektikleri ayrılık, fitne tohumlarının ayıklanması yıllar alacak"

Fotoğraf: Arşiv

31 Mayıs 2017 00:35

Başbakan ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Önümüzdeki ay içerisinde 20 bin öğretmenin atamasını yapmış olacağız” dedi ve ilerleyen süreçte ihtiyaç durumunda tekrar atama yapılacağını söyledi.

Yıldırım, 81 ilden gelen öğretmenlerle iftarda buluştu. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, darbe girişimine ilişkin olarak şunları söyledi:

"Bu girişimin ülkemizde, toplumumuzda meydana getirdiği tahribat ve travma, yıllar boyu devam edecek. Şimdi artık bu alçaklar cezalarını çekecekler ama toplum içerisine ektikleri ayrılık, fitne tohumlarının ayıklanması yıllar alacak.”

Öğretmen atamaları

Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki ay içerisinde 20 bin öğretmenin atamasını yapmış olacağız. Bundan sonra da ihtiyaç olduğunda yine öğretmen atamalarını yapmaya devam edeceğiz."

 

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