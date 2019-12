Başbakan: 'Önemli olan boy değil, soy'

Başbakan Recep Tayip Erdoğan Gaziantep’te düzenlediği mitingde halka seslendi. CHP Genel Sekreteri Önder Sav’a göndermede bulunarak “Telefonunda ‘No’ tuşuna basamayanlar milletten ‘Hayır’ istiyor” diyen Erdoğan, “boy” polemiğiyle ilgili olarak da “Önemli olan boy değil, soy” dedi. Erdoğan, “TOKİ, faiz bindiriyor” iddialarını da yalanladı. Erdoğan, CHP ve MHP’den ‘Evet’ diyenleri de ‘Cesur yürek’ olarak niteledi. İşte Erdoğan’ın konuşmasından önemli mesajlar:





“Küçük düşünenler, büyük adım atamazlar”



"İçeride sanal tehditler, dışarıda düşmanlar üretildi. Türkiye on yıllar boyunca içine kapatıldı. Üç tarafı denizlerle, dört tarafı düşmanlarla çevrili dediler. Biz bu anlayışı ortadan kaldırdık. Bunu en canlı şekilde Gaziantep yaşıyor. Türkiye ile Suriye arasında gerginlikler yaşanıyordu. Biz geldik, Esad kardeşimle oturduk iki ülke arasındaki meseleleri konuştuk. Türkiye ve Suriye’yi bölgenin iki kardeş ülkesi haline getirdik.





Tarih boyunca korkaklar hiçbir zaman zafer anıtı dikememişlerdir. Küçük düşünenler büyük adımlar atamamışlardır. Bundan sonra da bu tür adımları atamayacaklar. Biz büyük düşünüyoruz. Büyük hedefler belirliyor, gece gündüz çalışıyoruz.





“Utanmadan, sıkılmadan 'faiz' diyorlar”



Birileri utanmadan sıkılmadan diyorlar ki ‘TOKİ sürekli faiz bindiriyor ve bu faizle sizi sömürüyor.’ Utanın... Gelin siz bana faiz bindirildiğini ispat edin, TOKİ'deki arkadaşımı görevden alayım. Enflasyon farkı dışında bir kuruş alma hakkı yoktur. Asla TOKİ konutlarında faiz uygulaması yoktur. Sadece orta gelir grubunun üstünde yapılan konutlarda belli bir kâr uygulaması vardır. Bugüne kadar ben TOKİ'de oturanlardan duadan başka bir şey duymadım. Çünkü bizim hizmetimizin ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz. 430 bin konut şu anda inşa halinde. 330 binini sahiplerine teslim ettik. Her yeniliğe, her değişime karşı çıkanlar buna da karşı çıkıyorlar. Makaram sarı bağlar kız oynar gelin ağlar... Bunların ki bu... Bunlar daha çok patinaj yaparlar.





Önder Sav'a gönderme



TBMM'de bunlar her yasaya karşı çıkıyorlar. Şimdi bir kez daha ‘Hayır’ diyorlar. Sorun, ‘Neye hayır diyorsunuz?’ İnanın bilmiyorlar. Türkiye'nin şahlanışını bir kez daha engellemek istiyorlar. Onlar ‘Hayır’ derken bile samimi değiller. Kendi gerekçelerine kendileri bile inanmıyorlar. TBMM'de bile oy kabinine gidip ‘Hayır’ diyemediler. Belki ‘Evet’ derler diye arkadaşlarına bile güvenmediler. Meclis'te ‘Hayır’ diyemeyenler, telefon tuşundaki ‘Hayır’a basamayıp ‘yes’ diyenler var ya… Korktular. Belki oy kabininde de böyle olur... Şimdi benim vatandaşıma diyorlar ki; ‘Siz sandığa gidin hayır diyin.’ Benim Gaziantepli kardeşlerim enayi mi? Sana 12 Eylül’de nasıl ‘Evet’ denileceğini sandıkta gösterecek. Bu AK Parti projesi değil. Bu proje milletin projesi. Çünkü 12 Eylül'de ya darbe anayasası ya da milletin anayasası... Olay bu.





“CHP VE MHP’deki cesur yürekler”



MHP içinde de CHP içinde de sağduyulu sesler çıkıyor. ‘Evet’ diyorlar. Genel merkezlerin tüm baskılarına rağmen cesur yürekler çıkıyor. Aklın yolu ‘Evet’ diyorlar. Biz ucuz polemiklerin içinde değiliz.





Boy polemiği



Onlar anayasa değişikliğinden bahsetmiyorlar. Başbakanın boyu ne kadar? Bununla uğraşıyorlar. Boyum 1.85, peki benim boyuma yetişmezsen halin ne olacak? Önemli olan boy değil soy, soy…"