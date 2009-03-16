Başbakan ölçüleri kaçırdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, "Sayın Başbakan gerçekten bütün ölçüleri kaçırdı ve ülke gerçeklerinden tamamen koptu" dedi.





Onur Öymen, CHP Bursa İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin resmi işsizlik oranının yüzde 13.6 olarak açıklandığını, bunun bir rekor olduğunu savundu.



Türkiye'de geçmiş yıllarda yaşanan krizlerde bile bu oranda işsizlik görülmediğini ifade eden Öymen, bu durumun "Efendim ne yapalım dünyada kriz oldu, bizde de işsizlik arttı" denilerek geçiştirilmeye çalışıldığını öne sürdü.



Onur Öymen, krizin en çok hissedildiği ülkelerden İngiltere'de yüzde 6.3, Yunanistan'da 7.8, İtalya'da 6.7 oranında işsizlik olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de yüzde 13.6 işsizlik. Bu da gösteriyor ki krizin Türkiye'ye etkisi başka ülkelerdeki etkilerinin çok ötesine geçmiştir. En ciddi sıkıntı burada yaşanıyor" diye konuştu.



Öymen, Bursa'da geçen yıl 57 bin kişinin işini kaybettiğini, bu yılın ilk 2 ayında ise 13 bin 773 kişinin işsiz kaldığını ifade ederek, şunları söyledi:



"Ne hazindir ki bu ülkenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bursa milletvekilidir. Bursa milletvekili son zamanlarda günlerini anaokulu açmakla geçiriyor, böyle faaliyetler yapıyor. Anaokulu açacağınıza iş sahası açın Bursalılara, sizin işiniz o. Öyle göstermelik seçim yatırımları yapacağınıza vatandaşa iş sahası açın. İşsizlik vatandaşın canına tak etmiştir. İşsizlik kol geziyor."



“CHP, Hicri 1432’de iktidar olacaktır”



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisince düzenlenen mitinglerde sanayicileri, sendikacıları, kredi kartı mağdurlarını, muhalefeti "en olmayacak şekilde" eleştirdiğini iddia eden Öymen, "Bu yakışıyor mu bir başbakana, inişe geçmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi gemisi su alıyor, batmaktadır, burnu suya gömülmüştür, pervanesi görünmüştür. Onun için biz vatandaşlara tavsiyede bulunuyoruz, 'batan gemiye bilet almayın' diyoruz" diye konuştu.



Öymen, şu ana kadar kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaş sayısının 600 bin olduğunu, bu sayının her geçen gün arttığını ve birkaç ay içinde 1.5 milyona ulaşmasının beklendiğini öne sürerek, şunları kaydetti:



"Sayın Başbakan buna çare bulacağına, kredi kartı borcu olan vatandaşlarımızı suçluyor. Zaten önüne geleni suçlamayı adet haline getirdi. Kim onu eleştirirse eleştiriye cevap vereceğine eleştiride bulunanları suçluyor. Dış politikada biz eleştirince bizi suçlamaya kalkışıyor, bilir bilmez 'Ben dış politikadan anlamam' diyor. 'Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp' diye kitap yolladık kendisine.



Sayın Başbakan gerçekten bütün ölçüleri kaçırdı ve ülke gerçeklerinden tamamen koptu. Genel başkanımızla polemiğe tutuşarak vatandaşın dikkatlerini o tarafa çekmeye çalışıyor. Onu yaparken de çelişkiden çelişkiye düşüyor. Demiş ki 'Sayın Baykal'ın dili sürçtü herhalde, 2011 yılında iktidar olacağım diyor, aslında 3011 yılında olacak.' Öyle anlaşılıyor ki Sayın Başbakan miladi takvime pek aşina değil. Kendisinin daha çok aşina olduğu bir takvim var. Biz söyleyelim, CHP en geç 1432 yılında iktidar olacak. Hicri takvimle. Belki o rakamları kendisi daha iyi bilir. Bunlarınki sürçülisan değil sürçüiktidar."



“Siyasetçiler uçağa benzer”



Onur Öymen, Bursa'nın ilçelerini dolaşırken vatandaşların cebinde çay içecek kadar bile para bulunmadığını, borçlarını ödemek için tarlalarını satılığa çıkardıklarını gördüklerine değinerek, şunları söyledi:



"Bu krizin teğet geçtiği yok. Bu kriz Türkiye'yi delip de geçiyor maalesef ama teğet geçen başka bir şey var, AKP iktidarı Türkiye Cumhuriyeti'ne teğet geçecektir, haberiniz olsun. Türkiye Cumhuriyeti Adalet ve Kalkınma Partisi gittikten sonra, kendi çizgisine, doğrultusuna yeniden dönecektir. Türkiye'den teğet geçen Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıdır. Her alanda Türkiye irtifa kaybediyor. Şimdi kalkmış Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir milletvekili, eski meclis başkanı, bu ülkenin ordusuna, şerefli askerlerine, yıllarca en üst rütbede Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet etmiş insanlara yapmadığı hakareti bırakmıyor. Siyasetçiler uçağa benzer. Belli bir irtifa altına düşmeyeceksiniz. O irtifanın altına düşerseniz tutunamazsınız. Uçak havada tutunamaz, siyasetçi siyasette tutunamaz. Öyle anlaşılıyor ki Sayın Arınç'ın biraz altimetresi bozulmuş. O yüzden süratle irtifa kaybediyor. Sonu hayır olur inşallah."



Yüksek Seçim Kurulunun yayımladığı, nüfus cüzdanlarında vatandaşlık numaraları yazılı olmayanların oy kullanamayacağı yönündeki genelgenin 10 milyon kişinin oy kullanamaması anlamına geldiğini belirten Öymen, vatandaşları oylarına ve sandıklarına sahip çıkmaları konusunda uyardı.

