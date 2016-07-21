Başbakan OHAL'e destek için Bahçeli'nin desteğini aldı, Kılıçdaroğlu "Tavrımız demokrasiden yanadır" dedi

Darbe girişiminin ardından ilan edilen 3 aylık OHAL tezkeresi Meclis'te görüşülecek. Başbakan Binali Yıldırım yasaya destek istemek için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı.
Kemal Kılıçdaroğlu, OHAL için grup kararı almayacaklarını belirterek "Tavrımız demokrasiden yanadır. Demorasi için grup kararı alınmaz" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, MGK'de alınan 3 ay süreyle OHAL kararına destek kararı verdi. Bahçeli, "MHP devletinin ve milletinin yanında tavizsiz duracak" dedi.