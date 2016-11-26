Başbakan: OHAL 2017'de bitecek, 2019'a kadar seçim meçim yok

Başbakan Binali Yıldırım, darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl uygulamasının 2017 yılında biteceğini açıkladı. Yıldırım, erken seçim olacağı yolundaki iddialarla ilgili olarak ise "Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili sınırlı değişikliği de yapıp yolumuza devam edeceğiz. Seçim, meçim yok. Vatandaşımız 2015'te seçimini yaptı. Biz de yolumuza devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

İstanbul Sağlık Fuarı'nda konuşma yapan Yıldırım'ın açıklamalarından ilgili bölüm şöyle:

"Dolarla ilgili tedbirleri aldık"

Trump sonrası dalgalanma yaşanıyor. Bunu kalıcı olarak görmek büyük hatadır. Temeli sağlam bir ekonomiye sahip olduğumuzu bütün vatandaşlarımız bilsin. Piyasaların, yatırımcıların ufak da olsa tedirginliklerini gidermek görevimiz. Tedbirleri aldık. İki boyutu var. Bir parasal tedbirler, bunlarla ilgili Merkez Bankası çalışmalarını yapıyoruz. Biz de bu dönemde dövize olan ihtiyaçta bir sıkıntı yaşanmaması için önlemler aldık. Devletin yaptığı sözleşmeleri dolardan Türk parasına çeviriyoruz. 5 milyar dolarlık kaynağın piyasadan çekilmemesi anlamına geliyor. Merkez Bankası'ndan döviz alanların borcu öderken döviz yerine Türk parası ödenmesi kolaylığı getirdik. Bu da 2 milyar dolar. Türkiye içinde yapılacak sözleşmelerin de Türk parası üzerinden yapılması kararı aldık. Bütün bunları toplayınca kısa ve orta vadede 10 milyar dolarlık kaynağı piyasanın emrine vermiş oluyoruz. Dalgalanma bütün dünyada var olan durum ve geçici bir durum.

"2017'de OHAL kalkmış olacak"

2017'den itibaren yatırıma daha fazla kaynak ayıracağız. Olağanüstü hâl şartları da kalmış olacak. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili sınırlı değişikliği de yapıp yolumuza devam edeceğiz. Seçim, meçim yok. Vatandaşımız 2015'e seçimini yaptı. Biz de yolumuza devam ediyoruz.

Sağlıkta, son önemli yaptığımız işlerden bir tanesi, şehir hastaneleri. Yani hastane içinde hastane. Bir hastane değil içinde 8-10 tane hastane var. Otelleri var, kalacak yerleri var. Sosyal tesisleriyle, yakınlarının ihtiyaçlarını görmeleriyle bir kampüs bir yerleşke. Bunlardan toplam 28-30 tane yapıyoruz. Toplam yatak kapasitesi 45 bini buluyor. 30 milyar doların üzerinde yatırım yapıyoruz. 2 tanesi hazır. Mersin ve Yozgat açılışa hazır. Daha sonra Ankara'daki hastanelerimiz hizmete girecek. Sonrada diğer illeri hizmete alacağız. Şehit hastanelerimizi tamamlamış olacağız.