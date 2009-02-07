'Başbakan oğlunun ortaklığını yeni öğrendi'

Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Seçim Merkezinde kendisine destek için Ankara'dan gelen 40 CHP'li milletvekiliyle bir araya geldi.CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ve CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen'in de katıldığı toplantıda konuşan CHP Grup Başkan Vekili Kemal Anadol, seçim çalışmalarına katkıda bulunabilmek ve CHP'nin büyük yarışında Kılıçdaroğlu'na yararlı olabilmek için iki günlük bir program düzenlediklerini söyledi.Kılıçdaroğlu'nun, bir gazetecinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği “Ekrem Tosun kimdir?” sorusuna Tosun'dan bir açıklama geldiğini hatırlatarak, “Tosun, Başbakan'ın oğluyla ortaklığını doğruladı. Ama bunun hukuk dışı bir yolu olmadığını söyledi” sözlerine karşılık, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem Tosun'un ne söyleyip, ne söylemediğinin kendisini ilgilendirmediğini belirterek, şunları kaydetti:“Beni ilgilendiren temel konu şuydu, Başbakan'ın ailesinin, yine kendisine çok yakın bir iş adamıyla yaptığı ortaklıktı. Bu ortaklığı Bilal Necmettin Erdoğan adı görünmesin diye vekaletle birisi imzalıyor. Başbakan'ın oğlu, adını niçin gizleme ihtiyacı içinde olur? Sayın Başbakan herhalde bir gerçeği daha öğrendi. Oğlunun hangi şirkete ortak olduğunu benden öğrenmiş oluyor böylece. Başbakan, 'Tanımıyorum' dedi. Ben de kendisine tanıttım. Eğer Başbakan, ek bilgi de isterse yine kendisine ek bilgi de vermeye hazırım.”BİTMEDİ, DEVAMI GELECEKKılıçdaroğlu, “Yani bu polemik artık bitti mi?” sorusuna karşılık, “Tosun polemiği bitmedi. Daha bunun devamı gelecek. Söylüyorum ki birileri gece rahat uyumasın. Kör kuruşa tenezzül eden adamlardan hesap soracağız. Bu bir defa kesin...” dedi.