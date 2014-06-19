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Politika

Başbakan neden yurt dışı gezisi öncesi vekaleti Arınç'a değil, Babacan'a verdi

Başbakan Erdoğan'ın yurt dışı gezisi öncesi, Başbakanlık vekaletini Bülent Arınç yerine Ali Babacan'a vermesi dikkat çekti

19 Haziran 2014 11:52

Avusturya ve Fransa seyahatine çıkan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, hiyerarşide üst sırada bulunan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç yerine Başbakan Yardımcı Ali Babacan’ın vekalet edecek olması, Ankara’da merak uyandırdı

Resmi gazete’de bugün yayımlanmak üzere gönderilen kararnamede, “Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Haziran 2014 tarihinden itibaren Avusturya ve Fransa’ya gideceğimden, dönüşüme kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın  vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim” denildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bu kararnameyi onayladı.

Aydın Hasan’ın Milliyet’teki haberine göre, Başbakan Yardımcıları sırasında Arınç, ilk sırada yer alıyor. Vekaletin Arınç’ın yerine Babacan’a verilmesi dikkat çekti. Arınç, bugün Bursa’da olacak. Yani yurt dışı program yok. Vekalet, Başbakanlık vekaleti sıralaması çerçevesinde Arınç yerine Babacan’a verilmiş olabilir. Ancak Arınç ile Başbakan Başdanışmanı Yalçın Akdoğan arasındaki tartışma bu vekaleti merak konusu haline getirdi.

Arınç,  isim vermeden bazı AKP’li milletvekillerini, “Çok tecrübesiz buluyorum bunları, çok gıybet yapıyorlar bunlar. Bir elinden tutulup üretmeyin kulis yapmayın” diye eleştirmiş, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken partinin başına geçecek olası isimler üzerinden kulis yapmakla suçlamıştı

 

Akdoğan yanıt vermişti

 

Arınç’ın bu eleştirilerine yanıt Başbakan Erdoğan’ın Başdanışmanı ve AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan‘dan yanıt gelmişti. Akdoğan, Star gazetesindeki yazısında, “Kin, hırs, ayak oyunu, yalan, gıybet ulvi amaç taşıyan bir kişinin karakterinde yer bulamaz. Kardeşlik, muhabbet, samimiyet, gönül alma, tevazu, hoş görme, kendini öne çıkarmama ulvi amaç taşıyan dava adamlarının temel özelliklerindendir. AK Partinin her bir neferi siyaseti ahlakla, erdemle, edep ve nezaketle yapmaya gayreti içindedir. 

AK Parti içinde lobicilik, kulisçilik, ekipçilik yapılmaz. AK Parti içinde lobicilik, kulisçilik, ekipçilik yapılmaz, yapan kendi kaybeder.13 yıldır bu hareketin hangi kademesinde olursa olsun her bir partili, isterse mahalle/sokak temsilcisi olsun bu büyük hareketin geleceğinde söz sahibidir, bu partinin herkes kadar gerçek sahibidir. AK Parti içinde kast sistemi, ağabeylik sistemi, ağalık sistemi yoktur. En son üye, ilk günkü üye kadar AK Partilidir. En düşük makamdaki kişi, yüksek makamdaki kişi kadar, en genci en yaşlısı kadar değerlidir, saygındır" ifadesini kullanmıştı.

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