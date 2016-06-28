Başbakan 'müjde' dedi, güvenlik uzmanları tehlikeyi işaret etti: Terör bağlantılı kişilerin geçmişi silinecek!

Başbakan Binali Yıldırım, bugün vatandaşlara yönelik "müjde" olarak nitelediği iki önemli değişiklik yapılacağını duyurdu. Buna göre, evlenme, ölüm gibi nüfus olayları için artık nüfus müdürlüklerine gitmeye ihtiyaç kalmayacak. İsteyen mahkeme kararına ihtiyaç duymadan adını, soyadını değiştirebilecek. Bu düzenleme aslında vatandaş için bir kolaylık gibi gözükse de şu anda IŞİD ve benzeri terör örgütlerinin hedefinde olan Türkiye genelinde bir çok sıkıntıyı beraberinde getirebilecek bir güvenlik zafiyetine dönüşebilir.

T24’e açıklama yapan güvenlik uzmanlarına göre, IŞİD militanları ve terör bağlantılı kişiler kontrolsüz bir şekilde bu yeni düzenlemeden faydalanarak ad ve soyadlarını değiştirerek kirli geçmişlerini karartıp sahte kimliklere bürünebilir.

Diğer yandan bu düzenleme ile pasaport işlemlerinin de Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınıp nüfus müdürlüklerine verildiğini de not etmek gerekiyor. Bu sayede bir kişi ismini soyadını rahatlıkla değiştirip pasaport alabilecek. Yine güvenlik uzmanlarının dikkat çektiği önemli bir nokta da Suriye'den gelen göçmenleri yeni düzenleme ile seçmen yapabilmenin yolu bu sayede kolaylaştırılmış oldu.

Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı diğer önemli değişiklik de muhtarlar ve müftülere evlendirme yetkisinin verilmesi. Güvenlik uzmanları, bu düzenlemenin ayrı bir hukuk skandalı olabileceği görüşünde. Aslında bütün bu düzenlemeleri bir araya getirip alt alta koyduğumuzda uzmanların da işaret ettiği gibi Türkiye’de terör bağlantılı şüpheli kişilerin kirli geçmişlerinden kurtulmak ve yeni bir kimliğe bürünerek vatandaşlık kimliği ve pasaport sahibi olmalarının yolu açılmış oluyor. Bu süreçlerde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ve diğer güvenlik birimlerinin yetkisinin muhtarlıklara ve nüfus müdürlüklerine devri ile mevcut güvenlik sistemi ortadan kaldırılıyor görüntüsü ortaya çıkıyor.