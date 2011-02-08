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Politika

BAŞBAKAN MUHTARLARIN TOPLANTISINA KATILMAYACAK ANKARA (A.A)

08 Şubat 2011 14:32

-BAŞBAKAN MUHTARLARIN TOPLANTISINA KATILMAYACAK ANKARA (A.A) - 08.02.2011 - AK Parti, ''Türkiye Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Ramazan Özinal adıyla, 19 Şubat 2011 tarihinde Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bazı bakanların katılımıyla bir toplantı düzenleneceği mesajının asılsız olduğunu'' bildirdi. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ''Türkiye Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Ramazan Özinal adıyla, 19 Şubat 2011 tarihinde Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bazı bakanların katılımıyla bir toplantı düzenleneceğini içeren mesaj kamuoyuna ve bazı kişilere gönderilmektedir. Başbakan Erdoğan, adı geçen toplantıya katılmayacaktır. Söz konusu mesaj asılsızdır'' ifadesi kullanıldı.

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