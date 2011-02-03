'Başbakan Mübarek'e biz de Başbakan'a...'

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'a Twitter üzerinden yüklendi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Başbakan Erdoğan'a seslendi.



CHP lideri, ''Sayın Başbakan'a diyoruz ki; halkın taleplerine kulak tıkama. İşçilerin yürüyüşüne engel olma'' ifadesini kullandı.



Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabı üzerinden aktardığı mesajlarda, şunları kaydetti:



''Başbakan, Mübarek'e; 'Halkın insani taleplerine kulak ver. Halka rağmen iktidarda kalamazsın. Hepimizin gideceği yer 2 metrelik çukur.' Yani mütevazi ol, hepimizin sonunda gideceğimiz yer aynı diyor.



Evet, aslında Başbakan doğru söylüyor. Ama kendi sözünün dinlenebilir olması için bu tavsiyelerini Türkiye'de de uygulaması gerekir.



Biz de Sayın Başbakan'a diyoruz ki; halkın taleplerine kulak tıkama. İşçilerin yürüyüşüne engel olma.



İnsanların neyle suçlandıklarını bilmeden cezaevlerinde tutulmasına seyirci kalma.



Gençliğin sesine kulak ver.



Yapay gündemler yaratarak toplumu oyalayacağına, uyduruk açılışlarla toplumun gözünü boyayacağına adam gibi yatırımlar yap, işsizliğe çare bul.



Sağır sultanın bile duyduğu yolsuzluklara kulaklarını tıkama, engel ol.



12 milyon 715 bin yoksulun sesini duy. Onları bu durumdan kurtaracak projeler üret ve hayata geçir.



Madem ki demokratsın, Adalet Komisyonunda muhalefet milletvekillerinin konuşmalarına engel olma.''







