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Başbakan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la görüştü

Erdoğan, Keçiören'deki evinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile görüştü...

18 Mart 2012 17:07

 

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile yaklaşık 1,5 saat görüştü.

 
Erdoğan'ın resmi programında bulunmamasına rağmen, Subayevleri'ndeki evinde MİT Müsteşar'ı Fidan'ı kabul ettiği ve 1,5 saat süren görüşmeye Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da katıldığı belirtildi.
 
Yaklaşık iki saat süren görüşmede, Suriye'de yaşanan olayların değerlendirildiği tampon bölge tartışmalarının masaya yatırıldığı öğrenildi.
 
Görüşme sırasında Suriye sınırında yaşanan sığınmacı akışına ilişkin hazırlanan MİT raporu da Başbakan'a iletildi.
 
 
 
Erdoğan-Fidan görüşmesinde ayrıca Nevruz kutlamaları öncesi gelen istihbarat bilgileri ve terörle mücadele konusu da ele alındı.
 
Başbakan, Hakan Fidan'ın ardından Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le bir araya geldi.
 
Erdoğan, Bozdağ ve Ergin ile hem kademeli eğitim düzenlemesinde hem de dördüncü yargı paketinde gelinen durumu değerlendirdi.
 
AK Parti Genel Sekreteri Haluk İpek, Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve Grup Başkanvekili Mahir Ünal'la da görüşen Erdoğan'ın Meclis'teki gerilim ve gündemin ön sırasındaki tasarı ve tekliflerle ilgili fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.
 
 

 

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