Başbakan: Mısır halkına saygı duymayan yönetime saygı duymayız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Almanya Düsseldorf’ta düzenlenen Demokrasiye Saygı mitingine telekonferans yoluyla bağlanarak Türk vatandaşlara seslendi

Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenen ’Demokrasiye Saygı Mitingi’ne katılım yoğun oldu. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD), Demokrasiye Saygı Mitingi düzenledi. Almanya’nın çok sayıda kentinden toplu taşıma ve özel araçlarıyla gelen katılımcılar, Düsseldorf’un Ren nehri kenarında bulunan Rheinpark’ta büyük bir kalabalık oluşturdu. Ellerinde Türk bayrakları miting alanına gelenler, Ak Parti Hükümeti ve Başbakan Erdoğan lehinde tezahüratlarda bulundu.

Türkiye'ye kimse operasyon yapamaz

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği tarafından düzenlenen mitingde telekonferans bağlantısıyla katılarak konuşan Erdoğan şu mesajları verdi:

“Siz gönülden dua ettikçe Türkiye üzerinde kimse operasyon yapamayacaktır. Her birinizin ülkenizle gurur duymanızı istiyorum. Pasaportunuzla, bayrağınızla anavatanınızla gururlanın. Burada kısa öz olarak 70 yıla yakın otokrattik rejimle idare edilmiş Mısır'da 1 yıl önce halkın iradesiyle ortaya çıkan bir irade vardı. Mursi sandıkta halkın iradesi ile cumhurbaşkanı olmuştu.

1 yıl tahamül edemediler. Hep birlikte yüklendiler. Dünya ekonomik ambargo uyguladı. Mısır'daki kardeşlerimizin de bizim ödediğimiz bedeli ödemesini istemiyoruz. Mısır halkına sevgimiz sınırsız ve sonsuzdur. Halka saygı duymayan, yönetime saygı duymayız. Şu andaki sorun darbe yönetimiyledir.”