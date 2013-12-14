Başbakan 'milli iradeye saygı' fidanı dikti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) tarafından Pendik Kurtköy'de gerçekleştirilen 400 bin fidanın dikim törenine katıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Özgür Altuncu'nun haberine göre, Gard Ormanı adı verilen bölgeye ağaç dikiminden önce düzenlenen törende konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , "2 milyar 800 milyon ağacı toprakla buluşturduk. Bizim işimiz çevrecilik. Bizim işimiz ağacın olmadığı yere ağacı götürmek" dedi. Haziran ayında yaşanan Gezi olaylarını hatırlatan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Fidan dikme töreninin çok önemli bir anlamı daha var. ASKON Haziran ayında bir söz vermişti. Ağaç bahanesi altında yapılan şiddet gösterileri karşısında ASKON net bir tavır ortaya koymuştu; 'Sizin derdiniz gerçekten ağaçsa biz 4'e karşı 400 bin fidan sözü veriyoruz'. Bu sözün yerine getirildiğine şahit oluyoruz. Bir tarafta bahaneyle şiddet oluşturanlar, vatandaşımızı maalesef dilhun edenler, esnafımızın bütün işyerlerini kırıp dökenler, molotof kokteylleriyle güzelim İstanbulumuzu diğer şehirlerimizi adeta terörize edenler... ASKON'un öncülüğünde şu an oluşturulacak bu ormanın milli iradeye saygı kavramıyla sembolleştirilmiş olmasından da bu atılan adımı son derece isabetli buluyorum... ASKON daima milli iradenin yanında yer almış, çözümün millette aranmasına daima destek olmuştur. Demokrasiden yana bu tavrından dolayı ayrıca kutluyorum. Eğer mesele, ağaçsa yeşili korumaksa, meselenin bu olduğuna inananlar varsa onlara bir kaç rakamla nereden nereye geldiğimizi göstermek istiyorum.

3 Milyon 691 bin fidan diktik. Ülkemizin orman varlığını azaltmak bir yana, mevcudun üzerine 900 bin hektar orman ilave ettik. Biz mevcut ormanları rehabilite ederken daha önce ağaç olmayan 900 bin hektarı ormana dönüştürdük. 2 milyar 800 milyon ağacı toprakla buluşturduk. Bizim işimiz çevrecilik. Bizim işimiz ağacın olmadığı yere ağacı götürmek..."

Antalya'ya gidecek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının ardından Gard Ormanı'nın ilk fidanı olarak diktiği ladin ağacına 'Milli İradeye Saygı' ismi verildi. Erdoğan fidan dikim töreninin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'na geçip Antalya'ya hareket edecek.

Neden Gard Ormanı?

Orman ve Çevre Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen ASKON Gard ormanına bu ismin verilmesinin Sağlık Bakanlığı'nın isteğiyle olduğu öğrenildi. Gard göğüs hastalıklarının ortak adı. Ormana dikilecek fidanları göğüs hastalıklarına iyi gelen, nefes almayı kolaylaştıran ağaçlardan oluşacağı öğrenildi.