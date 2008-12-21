Başbakan mı, kayınpeder mi?

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, partisinin Shearaton Oteli'nde düzenlenen kurultayında konuşuyor. CHP'nin olağan kurultayı başladı
Delegelerin sevgi gösterilerinde bulunduğu Baykal’ın konuşmalarından satır başları şöyle:
- Satılmasına izin verilmeyecek nitelikteki kömürler dağıtılıyor
- Yalan dahi olsa, o gazetenin kapanması mı gerekir?
- Başbakan mı gazetelere kapatma kriterleri koyacak?
- Bir Atatürk’e bakın, bir de sizin tavrınıza!
- Gazeteleri kapatsan da, gerçeklerden kaçamazsın
- Bir grubu karşısına aldı, şimdi öteki grubu kapatmaya çalışıyor. Başbakan’ın sorunu gazete kapatmakla geçmez, gerçekler ortada.
- Sabah-ATV satışı kanayan bir yaradır
- İktidarın elinden gelse medya tekeli kuracak
- Telekom satışından sonra Kurumlar Vergisi neden indirildi?
- Deniz Feneri işlerin nasıl işlediğini ortaya koyan örnektir
- Deniz Feneri Türkiye’de çok şiddetli kırılma yarattı
- Telefon dinleme
- Tek kararla herkesin telefonunu dinleme imkânını kullanıyorlar
- Tek kararla herkesin telefonunu dinleme insan haklarına aykırı
- Başbakan “Bizim Çalık grubu bu rafineriyi yapacak” dedi mi?
- Bu iş çürümüştür, gelip düğümlendiği nokta dokunulmazlıklar
- Siyasetleri iflas etti, sadaka paketiyle ayakta durmaya çalışıyorlar
- Peronizm dahi bu iktidardan daha demokrattı
- “Türkiye’den çek git” demeye kimsenin hakkı yoktur
- Başbakan’ın haddini bilmesi lazım
- Türkiye’de yapay azınlıklar yaratmaya çalışanlar var
- Etnik kökenimiz ne olursa olsun, hepimiz Türk milletinin parçasıyız
- Türkiye kendi içinde, birbirinden güç alarak çözüme ulaşır
- Bu gibi durumları, aramızdaki yapay farklılıkları doğru temelde aşmakla mümkün
- Hepimize sorumluluk anlayışı düşüyor, suçlamak, dışlamak değil
- Gereksiz husumet yok, düşmanlık yok. Milli Mücadele’deki birliği anımsayın
- Türkiye’nin çevresinde yine aynı tuzakları görüyoruz
- Türkiye’nin bilimsel komisyon teklifi hâla kabul edilmedi
- Türkiye’ye kendisini suçlu hissettirmeye çalışan çaba var
- “Devlet etnik kör olmalı” demiştik, hâlâ aynı noktadayız