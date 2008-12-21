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Politika

Başbakan mı, kayınpeder mi?

Baykal, CHP kurultayında yaptığı konuşmada Erdoğan'a yüklendi: Gazeteleri kapatsan da, gerçeklerden kaçamazsın

21 Aralık 2008 02:00

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, partisinin Shearaton Oteli'nde düzenlenen kurultayında konuşuyor.

CHP'nin olağan kurultayı başladı


Delegelerin sevgi gösterilerinde bulunduğu Baykal’ın konuşmalarından satır başları şöyle:

- Satılmasına izin verilmeyecek nitelikteki kömürler dağıtılıyor

- Yalan dahi olsa, o gazetenin kapanması mı gerekir?

- Başbakan mı gazetelere kapatma kriterleri koyacak?

- Bir Atatürk’e bakın, bir de sizin tavrınıza!

- Gazeteleri kapatsan da, gerçeklerden kaçamazsın

- Bir grubu karşısına aldı, şimdi öteki grubu kapatmaya çalışıyor. Başbakan’ın sorunu gazete kapatmakla geçmez, gerçekler ortada.

- Sabah-ATV satışı kanayan bir yaradır

- İktidarın elinden gelse medya tekeli kuracak

- Telekom satışından sonra Kurumlar Vergisi neden indirildi?

- Deniz Feneri işlerin nasıl işlediğini ortaya koyan örnektir

- Deniz Feneri Türkiye’de çok şiddetli kırılma yarattı

- Telefon dinleme

- Tek kararla herkesin telefonunu dinleme imkânını kullanıyorlar

- Tek kararla herkesin telefonunu dinleme insan haklarına aykırı

- Başbakan “Bizim Çalık grubu bu rafineriyi yapacak” dedi mi?

- Bu iş çürümüştür, gelip düğümlendiği nokta dokunulmazlıklar

- Siyasetleri iflas etti, sadaka paketiyle ayakta durmaya çalışıyorlar

- Peronizm dahi bu iktidardan daha demokrattı

- “Türkiye’den çek git” demeye kimsenin hakkı yoktur

- Başbakan’ın haddini bilmesi lazım

- Türkiye’de yapay azınlıklar yaratmaya çalışanlar var

- Etnik kökenimiz ne olursa olsun, hepimiz Türk milletinin parçasıyız

- Türkiye kendi içinde, birbirinden güç alarak çözüme ulaşır

- Bu gibi durumları, aramızdaki yapay farklılıkları doğru temelde aşmakla mümkün

- Hepimize sorumluluk anlayışı düşüyor, suçlamak, dışlamak değil

- Gereksiz husumet yok, düşmanlık yok. Milli Mücadele’deki birliği anımsayın

- Türkiye’nin çevresinde yine aynı tuzakları görüyoruz

- Türkiye’nin bilimsel komisyon teklifi hâla kabul edilmedi

- Türkiye’ye kendisini suçlu hissettirmeye çalışan çaba var

- “Devlet etnik kör olmalı” demiştik,  hâlâ aynı noktadayız


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