Başbakan mı, kayınpeder mi?

Delegelerin sevgi gösterilerinde bulunduğu Baykal’ın konuşmalarından satır başları şöyle:- Satılmasına izin verilmeyecek nitelikteki kömürler dağıtılıyor- Yalan dahi olsa, o gazetenin kapanması mı gerekir?- Başbakan mı gazetelere kapatma kriterleri koyacak?- Bir Atatürk’e bakın, bir de sizin tavrınıza!- Gazeteleri kapatsan da, gerçeklerden kaçamazsın- Bir grubu karşısına aldı, şimdi öteki grubu kapatmaya çalışıyor. Başbakan’ın sorunu gazete kapatmakla geçmez, gerçekler ortada.- Sabah-ATV satışı kanayan bir yaradır- İktidarın elinden gelse medya tekeli kuracak- Telekom satışından sonra Kurumlar Vergisi neden indirildi?- Deniz Feneri işlerin nasıl işlediğini ortaya koyan örnektir- Deniz Feneri Türkiye’de çok şiddetli kırılma yarattı- Telefon dinleme- Tek kararla herkesin telefonunu dinleme imkânını kullanıyorlar- Tek kararla herkesin telefonunu dinleme insan haklarına aykırı- Başbakan “Bizim Çalık grubu bu rafineriyi yapacak” dedi mi?- Bu iş çürümüştür, gelip düğümlendiği nokta dokunulmazlıklar- Siyasetleri iflas etti, sadaka paketiyle ayakta durmaya çalışıyorlar- Peronizm dahi bu iktidardan daha demokrattı- “Türkiye’den çek git” demeye kimsenin hakkı yoktur- Başbakan’ın haddini bilmesi lazım- Türkiye’de yapay azınlıklar yaratmaya çalışanlar var- Etnik kökenimiz ne olursa olsun, hepimiz Türk milletinin parçasıyız- Türkiye kendi içinde, birbirinden güç alarak çözüme ulaşır- Bu gibi durumları, aramızdaki yapay farklılıkları doğru temelde aşmakla mümkün- Hepimize sorumluluk anlayışı düşüyor, suçlamak, dışlamak değil- Gereksiz husumet yok, düşmanlık yok. Milli Mücadele’deki birliği anımsayın- Türkiye’nin çevresinde yine aynı tuzakları görüyoruz- Türkiye’nin bilimsel komisyon teklifi hâla kabul edilmedi- Türkiye’ye kendisini suçlu hissettirmeye çalışan çaba var- “Devlet etnik kör olmalı” demiştik, hâlâ aynı noktadayız