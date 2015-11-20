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Dünya
Deutsche Welle

Başbakan Merkel kardeş partinin kongresinde konuşacak

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik partisinin kongresinde Almanya yönündeki göçün sınırlandırılması talep edilecek.

20 Kasım 2015 10:59


Alman koalisyon hükümetinin küçük ortağı olan ve sadece Bavyera eyaletinde teşkilatı bulunan Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) yıllık parti kongresi bugün Münih'te başlıyor.

Kongrenin ana temasını mülteci krizi oluşturacak. Parti yönetim kurulu tarafından hazırlanan karar teklifinde Almanya'ya göçün sınırlandırılması talep ediliyor.

CSU göçmen üst sınırının belirlenmesini ve sınırların daha iyi korunmasını istiyor.

İzlediği iltica politikası nedeniyle parti genel başkanı Horst Seehofer tarafından eleştirilen Başbakan ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel'in kongrede yapacağı konuşma merakla bekleniyor.

İki gün sürecek olan CSU genel kongresinde partinin 70. kuruluş yıldönümü de idrak edilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KoalisyonHristiyan Sosyal BirlikAlmanyaBavyeraMünihHorst SeehoferBaşbakanHristiyan Demokrat BirlikGenel Başkanı Angela MerkelCSUDeutsche Welle Türkçe DW AFP/AG

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