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Dünya
Deutsche Welle

Başbakan Merkel, Germanwings kazası mağdurlarını ziyaret ediyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 150 kişinin hayatını kaybettiği Germanwings kazasının mağdurlarını bugün ziyaret ediyor.

20 Ekim 2015 13:08


Başbakan Merkel, Haltern şehrinde Joseph-König Lisesi'ni ziyaret edecek. Kazada okulun 16 öğrencisi ve 2 öğretmeni hayatını kaybetmişti.

Başbakan, ölenlerin anısına okula dikilen anıta çelenk bıraktıktan sonra öğrencilere hitaben bir konuşma yapacak.

Uçağı kasten düşürdü

Germanwings uçağı 24 Mart'taki Barcelona-Düsseldorf seferi sırasında 150 yolcu ve mürettebatla Fransa'da düşmüştü. Yardımcı pilotun kazadan önce kokpitin kapısını kilitleyerek pilotu içeri almadığı ve uçağı bilinçli olarak düşürdüğü ortaya çıkmıştı.

Mağdurlar ABD'de dava açıyor

Lufthansa, Germanwings uçağında ölenler için tazminat teklifinde bulunmuş, aileler 25 bin euroluk manevi tazminatı düşük bularak reddetmişti.

39 kurban ailesini temsil eden avukat Elmar Giemulla, ABD'de dava açmaya hazırlandıklarını duyurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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