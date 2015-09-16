Başbakan Merkel Erdoğan'la telefonda görüştü

Alman hükümet sözcüsü Merkel-Erdoğan görüşmesini doğruladı. AP'nin haberinde ise görüşmede sığınmacı krizi ve Suriye'ye siyasi çözüm arayışının konuşulduğu belirtildi. Merkel, 2 milyona yakın Suriyeliyi barındıran Türkiye'nin olağanüstü çabalarını övdü.
Liderlerin sığınmacı krizinin çözümü ve insan kaçakçılığıyla mücadelede işbirliğini artırma konusunda görüş birliğine vardıkları belirtildi.
Türk medyasına yansıyan haberlere göre, Merkel-Erdoğan görüşmesinde sığınmacı krizinin yanı sıra Mescid-i Aksa'daki gerilim üzerinde de duruldu.