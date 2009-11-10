Başbakan, Meclis'te pankart açılımını değerlendirdi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bazı CHP milletvekillerinin TBMM Genel Kurulunda pankart açmasını, ''Ortaya çıkan tablo aslında Parlamento İçtüzüğüyle hiç uyumlu olmayan, tamamen buna ters, tamamen bir istismar tablosunun orada tecelli etmesidir'' şeklinde değerlendirdi.

Erdoğan, TBMM'den ayrılırken gazetecilerin CHP'lilerin genel kurulda pankart açmasıyla ilgili sorusu üzerine, şunları söyledi:

''Genel kurulda ortaya çıkan tablo aslında Parlamento İçtüzüğüyle hiç uyumlu olmayan, tamamen buna ters, tamamen bir istismar tablosunun orada tecelli etmesidir.

Zaten CHP'nin grup olarak, geçmişinden bugüne yapmış olduğu uygulamalarda bunu görürsünüz. Sürekli olarak Atatürk'ü istismarı görürsünüz. Geçmişte birkaç kez Parlamento konuşmalarımda da ifade ettim, aynı uygulamayı bugün burada gördük. Bir defa İçtüzüğün çiğnenerek bu tür uygulamalar yapılması onlara bir şey kazandırmayacağı gibi, onlar tıynetlerinin gereklerini ortaya koymuşlardır. Bundan sonrasını öyle zannediyorum ki TBMM Başkanlığının yapması gerekir. Herhalde kameralardan tespitlerle de İçtüzük uygulaması Meclis Başkanlığı tarafından yapılmazsa daha sonra çok farklı, çok daha çirkin görüntülere zaman içerisinde şahit olabiliriz. Nitekim geçmişte seyirciler arasında böyle bir pankart açma olayı söz konusu olmuştu ve yargı süresinde de yanılmıyorsam ciddi bir mahkumiyet kararı o pankart olayından çıkmıştı. Biz, bu sürecin ayrıca takipçisi olacağız.''