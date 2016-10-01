Başbakan: Lozan üzerinden siyaset Kılıçdaroğlu'na kazandırmaz

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Lozan Anlaşması'na ilişkin sözlerini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Yıldırım, "Lozan üzerinden siyaset Kılıçdaroğlu'na kazandırmaz" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ikinci bir kalkışma yaşanabileceği iddialarına ilişkin de değerlendirmede bulundu. Yıldırım, "FETÖ'cülerin tezgâhıdır, itibar edilmemeli" dedi. Orgeneral Akar ise, "İhtimal vermiyorum, potansiyel görmüyorum" diye konuştu. Bakan Soylu ise "Aklından kalkışma geçirenlerin kafasına tokmak geçiririz" dedi.

Meclis'te açılış resepsiyonu

15 Temmuz darbe girişiminin ardından olağanüstü olarak toplanan ve 19 Ağustos'ta yeniden tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi, 42 günlük aranın ardından yeni yasama dönemine başladı.

Meclis Bakanı İsmail Kahraman'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona çok sayıda davetli katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın portrelerinin bulunduğu Meclis salonunda gerçekleştirilen resepsiyonda ilk kez içki servisi yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve HDP milletvekilleri katılmadı.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu resepsiyona katılmasının ardından kısa bir süre sonra salondan ayrıldı.

Devletin zirvesinde Lozan tartışması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhtarlarla buluşmasında Lozan Anlaşması'nı "1920'de bize Sevr'i gösterdiler, 1923'te Lozan'a razı ettiler. Birileri bize Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştılar. Şöyle bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan'la verdik" sözleriyle eleştirmişti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a "Biz Lozan'ı savunuyoruz, onlar Sevr'i savunuyorlar. Sen Sevr'i mi savunuyorsun? Biz Ankara'yı savunuyoruz onlar İstanbul'u savunuyorlar. Biz Cumhuriyet'i savunuyoruz onlar hilafeti savunuyorlar. Biz vatandaşı savunuyoruz onlar kul olmayı savunuyor. O koltuğuma Cumhuriyet sayesinde oturduğunu unutmayacaksın arkadaş" sözleriyle yanıtlamıştı.

Meclis'in açılış resepsiyonuna katılan Başbakan Binali Yıldırım ise, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Lozan üzerinden siyaset yapmaya çalıştığını savunarak, "Lozan üzerinden siyaset Kılıçdaroğlu'na kazandırmaz. Kılıçdaroğlu, bu konuda ayrıştırıcı bir dil kullandı" diye konuştu.

İkinci kalkışma iddiası

Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar, ikinci bir darbe girişimi olabileceği iddialarıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Yıldırım, "FETÖ'cülerin tezgâhıdır, itibar edilmemeli, 15 Temmuz'dan daha ağır bedel öderler" ifadelerini kullandı.

Orgeneral Akar ise, "Bu tür durumları her zaman ciddiye alıyoruz ama ben şahsen ihtimal vermiyorum. İkinci bir kalkışma için potansiyel görmüyorum" diye konuştu. Akar'a "Rakka operasyonu için askerler arası görüşmeler başladı mı?" diye de soruldu.

Genelkurmay Başkanı bunun üzerine, "Rakka'yla ilgili tek bir şey var, YPG'nin olduğu bir Rakka operasyonuna karşıyız, nokta" ifadelerini kullandı. "PYD, YPG PKK orijinli örgütlerdir. Onlarla işbirliği yapılırsa biz olmayacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ikinci kalkışma iddialarına "Aklından kalkışma geçirenlerin kafasına tokmak geçiririz" diye konuştu.

'Bireysel girişimler her zaman olabilir'

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ikinci darbe iddiaları ile ilgili olarak "Bireysel girişimler her zaman olabilir. Bir iki kişinin birkaç kişinin, her zaman ihtimal dahilindedir; ama ikinci darbe teşebbüsü ihtimalini ben görmüyorum" dedi.



Bakan Işık, "Avrupa'nın demokratik değerlerinin tehdit altına girmesi gibi bir sonuca doğru gidiyor. Daha fazla gecikmeden güvenli bölgenin oluşması ve insanların kendi toprakları içinde huzur içinde yaşamaları lazım. Türkiye bunu savunuyor" ifadelerini kullandı.

Orgeneral Abidin Ünal'dan "Uçak kazalarında 'FETÖ'nün parmağı var" iddialarına yanıt





Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, TBMM'nin açılış resepsiyonunda, uçuş eğitimi verecek olan üniversitelerle ilgili "Yoğun ilgi var harp okuluna. 350-400 civarında ara sınıflardan öğrenci alacağız. Şu anda 4 bine yakın müracaat var. Esas uçucu kaynağımız yine içimizdeki genç subay arkadaşlarımız olacaklar. Kaynak beklenenden çok fazla" dedi.

'Daha önceki bazı kazalarda bir pilotun tuvalet ihtiyacını gidermek istediği için kaza olduğu, yetersiz pilotlar yüzünden özellikle paralel yapı çerçevesinde bu kazaların gerçekleştirildiğine dair bir rapor gazeteye konu oldu. Bu iddialar için söyleyeceğiniz bir şey var mı?' sorusunu yanıtlayan Hava Kuvvetleri Komutanı Ünal, "Son 5 senede gerçekleşen uçak kazamız 7. yıllık ortalaması 1,4. Bu 100.000 saatte 2,7'yi bulur dünya standartlarında.

Böyle bir oranın üzerine çok fazla spekülasyon yapılmasının doğru olduğu düşüncesinde değilim. Çiş yaparken düşen pilot çok dikkat çekti. Dünyada buna benzer bir iki olay daha var. Emniyet kemerini açmak zorunda kalıyor. Açarken, sandalye ve kumanda arasına sıkışmasından sonra uçak kontrolden çıktı ve tekrar düzeltemedi. Olayda usul hatası var. Diğerlerinde paralel yapısı var desen bir türlü yok desen bir türlü. Buna bağlamanın doğru olduğu kanaatinde değilim. Çünkü bütün kazalarda pilotlarımızın ya öğretmen ya da dörtlü kol lideri gibi tecrübeli şahıslar. Bence oralarda biraz fazla abartılmış. Mecburi hizmet 10 yıla düştükten sonra öğretmenlerimizden, tecrübeli pilotlarımızdan ayrılan oldu. Bu bir tecrübe kaybına neden oldu. Bunlar dolaylı olarak bir etki etmiş olabilir. Ama speküle etmenin doğru olduğu kanaatinde değilim. Zaten resmi bir rapor değil, birinin iddiası" diye konuştu.

