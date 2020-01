MHP'li Büyükataman: Başbakan kuvvetle muhtemel paranoid şizofrendir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Başbakan Tayyip Erdoğan'a, sürekli dile getirdiği paralel yapı tabirini hatırlatarak, “Kimdir bu paralel yapı? Örgütün liderinin adı nedir? Bir korkusu mu vardır ya da birilerine esir mi olmuştur ki açık açık bunları söyleyememektedir?” diyerek, çıkıp net bir şekilde bunu açıklamasını istedi. Başbakan’ın kuvvetle muhtemel paranoid şizofren ve sanrıları olduğunu, hayali düşmanlar ürettiğini öne süren İsmet Büyükataman, “Bu halde görevine devam etmesi, millet ve devlet bekası için son derece tehlikelidir.” dedi.

Büyükataman, gündemle ilgili değerlendirmesinde, “Gelişmelerden anlaşılmaktadır ki aslında acımasız ve sahici bir komplonun mucidi, maşalarıyla Türk milletine, Türkiye’ye ve geleceğimize saldıran ve kast eden Recep Tayyip Erdoğan’dan başkası değildir. Başbakan Erdoğan, esir görmek istiyorsa başka yere değil etrafına bakmalıdır. Başbakan Erdoğan, bu aziz ülkeye bedevi aşireti muamelesi yapmamalıdır. Artık pandoranın kutusu açılmıştır.” ifadelerini kullandı.

'Bu iktidar ki rüşvetin ana karargahıdır'

Başbakan Erdoğan’ın iktidarının; keyfi, zorba, terbiye ve edep yoksunu olduğuna işaret eden Büyükataman, “Bu iktidar ki rüşvetin ana karargâhıdır. Bu iktidar ki pisliklerin limanı, haramilerin sığınağıdır. Bu iktidar ki esaretin zirvesidir. Bu iktidar paraya, şana, şöhrete ve şehvete esir olmuştur. Adı yolsuzluğa karışan bakanların fezlekeleri kim vurduya gitmiştir. Başbakan, rüşvetçileri yargıdan saklamakta, TBMM’den gizlemektedir. Oluk oluk kir akmaktadır. Başbakan ve hükümeti ise paralel devlet izi sürmektedir. Hedef saptırmakta “MHP’nin iradesine ipotek konuldu” demektedir. MHP’nin iradesine Allah’ın izniyle kimse ipotek koyamaz da Başbakan yandaş medyasına verdiği emirle MHP’ye sansür uygulatır, MHP’ye konulan tek ipotek budur.” diye konuştu.

MHP’li Büyükataman, Başbakan’ın konuşmalarında sürekli devletin içine sızmış paralel bir devletten, örgütten söz ettiğine dikkat çekerek, şöyle dedi: “Hatta bahsi geçen grup konuşmasında bu örgütün liderinin ABD’den izlediğini iddia etmektedir. Sayın Başbakan çıkıp net bir şekilde açıklamalıdır. Kimdir bu paralel yapı? Örgütün liderinin adı nedir? Bunu kamuoyuyla açık açık paylaşmalıdır. Bir korkusu mu vardır ya da birilerine esir mi olmuştur ki açık açık bunları söyleyememektedir?”

'Başbakan hayali düşmanlar icat ediyor'

Başbakan’ın, Türkiye’yi gerçekten de harap ettiğini, milleti korkutarak, hayali düşmanlar icat ederek siyasetini ikmal etmeye çalıştığını söyleyen İsmet Büyükataman, şöyle devam etti: “Başbakan için yolun sonu görünmüştür. Yaklaşan MHP iktidarı ve hesap verme korkusu ile nereye saldıracağını şaşırmıştır. ‘Gizli ses kayıtları MHP’yi esir aldı’ derken, buna kendi bile inanmamakta, her gün kendisine ait yeni bir ses kaydı internete düşmektedir. Bunun önünü alamayacağını anladığından, interneti kontrol altına almak amacıyla binlerce kişilik ekipler kurmuş, yetmemiş kanun bile çıkarmıştır. Her an internete yeni bir ses kaydı ya da görüntü düşecek endişesiyle uykuları kaçmaktadır. Sayın Başbakan, telaş haliyle yaptığı açıklamada ne diyeceğini şaşırmıştır. Açıklamalarından da anlaşılacağı üzerine Sayın Başbakan sağlıklı bir ruh haline sahip değildir. Başbakan’ın bu ruh haliyle mevcut görevini devam ettirmesi mümkün görünmemektedir. Başbakan, kuvvetle muhtemel paranoid şizofrendir, sanrıları vardır. Bu halde görevine devam etmesi millet ve devlet bekası için son derece tehlikelidir.”