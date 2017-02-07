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15 Temmuz Darbe Girişimi

Başbakan korumalarının darp ettiği vatandaş: 15 Temmuz gazisiyim

Üç koruma polisi gencin ağzını kapatarak uzaklaştırdı

07 Şubat 2017 16:54

AKP’nin grup toplantısından sonra gazi olduğunu iddia eden bir vatandaş Başbakan Binali Yıldırım'la fotoğraf çektirmek isteyince yakın korumaların sert müdahalesine maruz kaldı. Başbakana gurup çıkışında "Sayın Başbakanım" diye seslenen vatandaşa, korumalar anında müdahalede bulundu. Polislerin tartaklamasına tepki gösteren vatandaş da bağırmaya başladı.  Korumalar vatandaşı uzaklaştırdı.  

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yaralanan Hasan Şenel, AK Parti grubunu izlemek için Meclis’teydi.

Şenel, grup toplantısı çıkışında Başbakan Binali Yıldırım’la bir fotoğraf çektirmek istedi. Elinde ‘gazi kartı’nı göstererek yüksek sesle “Sayın Başbakanım” diye seslenen gence hemen korumalar müdahale etti.

Koruma polislerinin iteklemesine sert tepki gösteren Şenel, bağırmaya başladı. Üç koruma polisi gencin ağzını kapatarak uzaklaştırdı. Bu arada gencin yaralı olan ayağına darbe aldığı görüldü.

Üzerindeki eşofmanı katlayarak ayağını ovan gence bu arada diğer koruma polisleri yardımcı olmak için geldi. Genci revire götürmek için sandalye getirildi.

Olay sonrası videoları şöyle: 

Kuliste yere oturanvatandaşın  yaralı olan ayağını ovduruğu görüntülere yansıdı. 

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Binali Yıldırımgazi kartıCumhurbaşkanlığı SarayıHasan Şenel

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