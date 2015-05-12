Başbakan konuştu otomotiv şirketlerinin hisseleri fırladı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, ticari taksi, hatlı minibüs, servis aracı, özel halk otobüslerini 2016 yılı sonuna kadar yenileyenlerin ÖTV'sinin devlet tarafından karşılanacağını belirtti. Borsa İstanbul`da işlem gören otomotiv sektörü hisseleri Başbakan Ahmet Davutoğlu`nun ÖTV açıklamasının ardından 2. seansa hızlı yükselişle başladı.

ATO Kongre Merkezi'nde şoför esnafı ile bir araya geldiği toplantıda konuşan Davutoğlu "2016 sonuna kadar araçlarınızı yenilemeniz halinde ÖTV'niz bizden. Son teknolojiyle donanmış, güvenli, konforlu araçlarda hizmet vereceksiniz, araç stoğunun yenilenmesiyle vatandaşlarımız da bu konfordan istifade edecekler" dedi. Milliyet'te yer alan habere göre Borsa İstanbul'da işlem gören otomotiv sektörü hisse senetleri Davutoğlu'nun açıklamalarının ardından 2. seansa yüzde 4'ü aşan yükselişlerle başladı. Öne çıkan otomotiv hisseleri arasında, Ford Otosan ilk seans kapanışına göre yüzde 4'ün üzerinde değer kazanırken, Otokar, Tofaş ve Karsan yüzde 3, Anadolu Isuzu yüzde 2 değer kazandı.

Açıkladığı ilk çeyrek finansal sonuçlarının ardından ilk seansta yüzde 9'un üzerinde değer kazanan Doğuş Otomotiv hisseleri ise ikinci seansta etkili olan kar satışları ile yüzde 1 değer kaybetti.

Analistler, Davutoğlu'nun açıklamalarının otomotiv sektörünün satışlarını önemli oranda destekleyebileceğini belirtiyor. Yapılacak ÖTV desteğinin ayrıntılarının takip edileceğini ifade eden analistler, sadece İstanbul'da bile bu anlamda toplam 70 binin üzerinde otomobil, minibüs ve otobüs bulunduğunun tahmin edildiğini dile getiriyor.

Analistler, tüm Türkiye genelinde oluşabilecek otomotiv talebi dikkate alındığında, sektörün 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin ciro ve karlılıklarında önemli artışlar beklenebileceğini kaydediyor.