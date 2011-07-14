-BAŞBAKAN KKTC'DEKİ TÖRENLERE KATILACAK ANKARA (A.A) - 14.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı törenleri nedeniyle 19-20 Temmuz tarihlerinde ilk yurt dışı resmi ziyaretini KKTC'ye gerçekleştirecek. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın, 61. Hükümetin Başbakanı olarak ilk resmi yurt dışı ziyaretini, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 37. yıl dönümü çerçevesinde düzenlenecek olan Barış ve Özgürlük Bayramı törenleri vesilesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapacağı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: ''Sayın Başbakanımız, söz konusu ziyareti çerçevesinde, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Dr. Derviş Eroğlu, Başbakan Sayın İrsen Küçük ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülmektedir. Ada'da üç yıldır devam eden BM müzakere sürecinin nihai aşamasına girildiği bir dönemde yapılacak olan bu ziyaret, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk tarafının, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir uzlaşıya varılabilmesi ve Ada'da olduğu kadar tüm Doğu Akdeniz'de de güvenlik, istikrar, işbirliği ve refaha katkıda bulunulabilecek bir çözüme ulaşılabilmesi yönündeki iradelerinin nasıl hayata geçirilebileceğinin ve mevcut fırsat penceresinin nasıl değerlendirilebileceğinin ele alınmasına imkan tanıyacaktır. Sayın Başbakanımızın, bu ziyaret sırasında çeşitli açılış törenlerine de katılması söz konusudur. Türkiye, Anavatan ve garantör ülke olarak, çoğulcu demokrasisi ve çağdaş devlet yapısıyla iftihar kaynağı olan KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının gelişip güçlenmesi ve ekonomik açıdan üstün ve rekabet edebilir bir noktaya gelmesi için her türlü katkıyı sağlamaya devam edecektir. Bu bağlamda Sayın Başbakanımız ve beraberindeki bakanlarımız, sürdürülmekte olan ve gerçekleştirilmesi planlanan yeni büyük çaplı projeleri, muhataplarıyla değerlendirme fırsatı bulacaklardır.''