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Başbakan, kızı Esra Albayrak'ın mezuniyet törenine katıldı

Başbakan Erdoğan, San Francisco'da kızı Esra Albayrak'ın Berkeley Üniversitesindeki doktora mezuniyet törenine katıldı

21 Mayıs 2013 13:12

Washington'daki resmi temaslarının ardından, California eyaletine geçen Erdoğan, San Francisco'da bilişim sektörünün önde gelen firmalarının yer aldığı Silikon Vadisi'nde incelemelerde bulundu. Erdoğan daha sonra kızı Esra Albayrak'ın Berkeley Üniversitesindeki doktora mezuniyet törenine katıldı.

Esra Albayrak, diplomasını almak için kürsüye çıktığında yanında oğlu Ahmet Akif ve kızı Mahinur da vardı.

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Törenin ardından rektörlüğü ziyaret eden Erdoğan, burada yetkililerden üniversitenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Daha sonra San Francisco uluslararası havalimanına geçen Erdoğan, özel uçak "ANA" ile TSİ 23.30'da Türkiye'ye hareket etti.

Başbakan Erdoğan'ı, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan ve eşi Fügen Tan'ın yanı sıra diğer görevliler uğurladı.


Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan, AKP Grup Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, AK Parti Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı İbrahim Kalın ve diğer yetkililer de Türkiye'ye hareket etti.

Öte yandan, ABD Başkanı Barack Obama ve Başkan Yardımcısı Joe Biden'i korumakla görevli "gizli servis" Erdoğan'ı Washington temaslarının ardından San Francisco'daki temasları sırasında da korudu. Erdoğan'ın San Francisco'daki temasları sırasında en üst düzeyde koruma sağlandı.

 

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