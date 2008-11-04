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Politika

Başbakan katli vaciptir fetvası veriyor!

DTP lideri Türk, Erdoğan'ın 'pompalı tüfekle' ilgili sözlerini eleştirdi: Eskiden din adamlarının 'Bunların katli vaciptir fetvası' vardı. aşbakan da bizi hedef göst

04 Kasım 2008 02:00

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır’da gösteri yapan DTP’lileri İstanbul’dan desteklemek isteyen bir gruba, vatandaşlar tarafından pompalı tüfekle ateş açılması için, "Vatandaşlarıma sabır tavsiye ederim. Fakat bu sabır nereye kadar olacak. Bunun endişesi içindeyim" açıklamasına yanıt verdi. İşte Türk'ün, partisinin grup toplantısında Erdoğan'a verdiği yanıt ve konuşmasından satırbaşları: 

Bayrak bizim ortak değerimiz

* Türkiye gün geçtikçe gerilimli bir sürecin içine giriyor. Bizler DTP olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Birileri Demokratik Toplum Partisi'nin eylemlerini başka yere çekerek hak ve özgürlükleri ortadan kaldırıyor. Dün Diyarbakır'da 'Bu bayrak bizim ortak değerimizdir' dedik.

* Türkiye farklı mozaiklerin yaşadığı bir cumhuriyettir. Bu farklılıkları zenginlik sayacak bir anlayış için çaba gösteriyoruz. Bu çoğulculuğun gereğidir. Çağdaş dünyamızda bunlar tartışılan ortak akılla ortaya konulan anlayışlardır.

Başbakan geriyor

* Demokratik tepkiler bir toplumun hakkıdır. Ama Başbakan söylemleriyle bu ülkeyi germeyi sürdürüyor. Dün partimiz Taksim'e çıkmak istiyor. Ama daha ortada bir eylem yokken parti başkanlarımız gözaltına alınıyor.

* Sayın Başbakan’ın ruh halinin ne olduğunu görüyoruz aslında. Bunun için ona cevap vermiyoruz. Sadece kendisini göreve davet ediyoruz. Bizim amacımız halkımızın sevgiyle kucaklaştığı bir ortam hazırlamaktadır.

* Eskiden din adamlarının verdiği fetva vardı. Bunların katli vaciptir fetvası. Sayın Başbakan bizi hedef gösteriyor ve 'Katli vaciptir' diyor. Bizi hedef gösteriyor. Bir ülkenin Başbakanı'na yakışmıyor.

* Israrla çok önemli olduğunu söyledim ve görüşme isteğimizi ifade ettim. Aradan iki saat sonra sayın Adalet Bakanı bizi aradı. Sorunu ilettim.
'Kamuoyunu bilgilendirin, gerginliğin önüne geçin' dedik. Ama sayın Adalet Bakanı 'Bunlar seçime yönelik açıklamalardır' diye açıklamalar yaptı. Biz sağduyulu açıklama beklerken tam tersine bir açıklama yaptı. Böyle bir gergin ortamda gittiği için, görmek istemediğimiz görüntülerin ortaya çıkacağı ihtimalini de göz önünde tutmalıydı.

Erdoğan: Halk kendini savunacak

Devletin valisi tek aday istiyor

* Başbakan, 'Şırnak’ı, Diyarbakır’ı istiyoruz' diyerek Türkiye’yi gerginleştiriyor. Kızıltepe’de bir köye jandarma gidiyor. 'Burayı boşaltın, burası Hazine arazisidir. Tapularınız geçersizdir' deniyor. 200 yıl önce kurulmuş bir köy. 200 yılda değil de seçim zamanı mı aklınıza geldi. Devletin valisi bölgedeki değişik partilerin önde gelen kişileriyle görüşüp DTP’ye karşı tek aday çıkarmalarını istiyor. Böyle demokrasi mi olur?
Böyle çalışmalar yapacaksınız ve orda devleti temsil edenlerin tarafsız olduğunu söyleyeceksiniz? Böyle bir şey olamaz.

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