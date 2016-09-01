Başbakan: Kanlı bir örgütün mensubuna gazeteci kimliği var diye "Hoş geldin" mi diyeceksiniz?

Ankara'ya gelen Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Sculz'la görüşen Başbakan Binali Yıldırım, tutuklu gazetecilerle ilgili bir soruya "Terör örgütüyle iç içe olmuş kanlı bir örgütün mensubuna elinde gazeteci kimliği var diye 'Hoş geldin' mi diyeceksiniz?" dedi.

Yıldırım, "Kimse bizden beklemesin, gazetecilik saygın bir iştir. Gazetecilik kılığı altında terör faaliyetleri yapmak ayrı bir iştir" diye konuştu.

Binali Yıldırım'ın tutuklu gazeteciler sorusuna verdiği yanıt şöyle:

Önce bu gazeteciler meselesi çok konuşuluyor. Bu bahsettiğimiz FETÖ örgütü hayatın bütün alanlarına sızmış durumda, polis asker, devlet dairelerinde ve medya sektöründe geniş varlığı var. Gazetecilerin, medya mensuplarının içeri alındığı yönünde sık sık AB’den tenkitler duyuyoruz. Hiçbir gazeteci terör örgütüne destek olmaz. Eğer bunları yapmıyorsa o gazetecidir, hiçbir endişeye kapılmasına gerek yok. Bizdekilerin durumu farklı. Gazetecilik, kağıdını alır bölücü terör örgütüne ve FETÖ’ye destek oluyor. Sadece övmüyor, lojistik hizmetlerini de yerine getiriyor. Terör örgütüyle iç içe olmuş kanlı bir örgütün mensubuna elinde gazeteci kimliği var diye “Hoş geldin” mi diyeceksiniz? Kimse bizden beklemesin, gazetecilik saygın bir iştir. Gazetecilik kılığı altında terör faaliyetleri yapmak ayrı bir iştir.

Daha önce AB ve Türkiye kamuoyuna açıklanan bir şey var. Geri Kabul Anlaşması ve vize serbestisi beraber yürüyecek. Karşılıklı olarak bu sözlerin bir kısmı yerine geldi, bir kısmı gelmedi. Bizim de yerine getirmediğimiz var AB’nin de var. Bunları yerine getirmek için imkanımız var. Bir istisnası var. Terörle Mücadele Yasası’nın değiştirilmesi. Bunu bir kez daha söyledik, içinde bulunduğumuz şartlardan dolayı Terörle Mücadele Yasası’nda iyileştirme yapamayız. Bu bizim ölüm kalım meselemiz. Bunu bir kenara bırakırsak diğer bütün konuların çözüme kavuşturulmasında bir sorun görmüyor.