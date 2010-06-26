Başbakan, Kanada'da Obama ile görüşecek

T24 -

Erdoğan, Toronto'da Obama ile görüşecek





Erdoğan'a Babacan, Davutoğlu ve Şimşek dışında eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ da eşlik ediyor.



Uçaktan inişleri sırasında Emine Erdoğan'a çiçek verildi. Kanada Kraliyet Atlı Polisi'nden iki kişinin Kanada ve Türk Bayrakları taşıdıkları görüldü.





Liderlerin oteline yoğun güvenlik önlemi





Zirvenin yapılacağı Toronto kenti merkezinde yoğun güvenlik önlemleri göze çarparken, liderlerin kaldığı Royal York Hotel'in etrafı yüksek tellerle çevrildi.



Buraya geçişlere kontrollü olarak izin verilirken, havadan da helikopterlerle güvenlik uçuşları yapılıyor.



Zirveye yaklaşık 4 bin gazetecinin akredite olduğu ifade ediliyor.



Liderlerin kaldığı Royal York Hotel'e gazetecilerin girişine izin verilmiyor.











Liderler Kanada'da





Dünyanın ekonomik olarak en güçlü ülkeleri, Kanada'da G8 zirvesinde bir araya geldi.



İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, ABD Başkanı Barack Obama, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, İngiltere Başbakanı David Cameron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kanada Başbakanı Stephen Harper ve Japonya Başbakanı Naoto Kan, Huntsville kentinde yapılan G-8 Zirvesi'nde aile fotoğrafı çektirdi. Liderler, aile fotoğrafı çektirmek için bir süre yürüdü.



Medvedev, Cameron ve Merkel, G-8 Zirvesi'nde yağlı boya resmin çiziminde yer aldı.





Toronto'ya ''ANA'' uçağıyla gelen Erdoğan'ı, Uluslararası Pearson Havaalanı'nda Türkiye'nin Kanada Büyükelçisi Rafet Akgünay ve Kanada Dışişleri Bakan Yardımcısı karşıladı.Erdoğan'a Babacan, Davutoğlu ve Şimşek dışında eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ da eşlik ediyor.Uçaktan inişleri sırasında Emine Erdoğan'a çiçek verildi. Kanada Kraliyet Atlı Polisi'nden iki kişinin Kanada ve Türk Bayrakları taşıdıkları görüldü.Zirvenin yapılacağı Toronto kenti merkezinde yoğun güvenlik önlemleri göze çarparken, liderlerin kaldığı Royal York Hotel'in etrafı yüksek tellerle çevrildi.Buraya geçişlere kontrollü olarak izin verilirken, havadan da helikopterlerle güvenlik uçuşları yapılıyor.Zirveye yaklaşık 4 bin gazetecinin akredite olduğu ifade ediliyor.Liderlerin kaldığı Royal York Hotel'e gazetecilerin girişine izin verilmiyor.Dünyanın ekonomik olarak en güçlü ülkeleri, Kanada'da G8 zirvesinde bir araya geldi.İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, ABD Başkanı Barack Obama, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, İngiltere Başbakanı David Cameron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kanada Başbakanı Stephen Harper ve Japonya Başbakanı Naoto Kan, Huntsville kentinde yapılan G-8 Zirvesi'nde aile fotoğrafı çektirdi. Liderler, aile fotoğrafı çektirmek için bir süre yürüdü.Medvedev, Cameron ve Merkel, G-8 Zirvesi'nde yağlı boya resmin çiziminde yer aldı.

G-20 ülkelerinin devlet ya da hükümet başkanları seviyesinde katılacağı zirvede Türkiye'yi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek. Erdoğan'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eşlik edecek.G-20 Toronto Liderler Zirvesi, Eylül 2009'da ABD'nin Pittsburgh kentinde yapılan zirvede alınan kararların sonuçları ile son gelişmelerin tartışılacağı dördüncü G-20 Zirvesi olacak. Zirvede, küresel ekonominin durumu, ekonomik krize karşı alınan ve gelecek dönemde alınabilecek önlemler, mali sektör ve uluslararası finans kuruluşlarının reformu, ticaret ve yatırımlarda izlenen politikalar, mali iyileştirme, sürdürülebilir büyüme ve kalkınma konuları ele alınacak.Liderlerin ikamet ettiği Royal Park Otel'de bugün (26 Haziran 2010) yerel saatle akşam düzenlenecek resmi karşılama töreni ve resepsiyonla resmen başlayacak olan zirvede, ''Küresel Ekonominin Mevcut Durumu'', ''Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme İçin Çerçeve'', ''Uluslararası Mali Kuruluşların Reformu'', ''Ticaret/Korumacılık ve diğer konular", "Finansal Sektör Düzenlemeleri Reformu'' ve ''Seul Zirvesine Bakış'' başlıklı oturum ve çalışma yemekleri düzenlenecek ve sonunda zirve bildirisi kabul edilecek.Liderler arasında çok sayıda ikili görüşmenin de yapılacağı zirvede, Başbakan Erdoğan'ın da, aralarında ABD Başkanı Barack Obama'nın da bulunduğu bazı liderlerle zirve esnasında ikili görüşme yapması bekleniyor.1997 yılındaki Asya finansal krizinin ardından 1999 yılında kurulan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yer aldığı G-20'de, ABD, Japonya, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Kanada, Türkiye, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Hindistan, Rusya, Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Suudi Arabistan, kurum olarak da Avrupa Birliği üye olarak bulunuyor.Kurulduğu tarihten bu yana G-20 ülkelerinin hazine bakanları ve merkez bankası başkanları her yıl toplanırken, G-20 Liderler Zirvesi de, ilk kez 2008 yılında küresel ekonomik krize karşı koordineli bir küresel yanıt geliştirilmesi amacıyla ABD'nin başkenti Washington'da düzenlendi. Washington zirvesini, Nisan 2009'da Londra, Eylül 2009'da da Pittsburgh zirveleri takip etti.Uluslararası ekonomik işbirliğinin en önemli forumu niteliğindeki G-20'ye üye ülkelerin liderleri, bu üç zirve boyunca küresel ekonomik krizle mücadeleye dönük çeşitli önlemleri harekete geçirdi ve önemli bir dizi karar aldı. G-20 Toronto Liderler Zirvesi de daha önceki zirvelerde verilen taahhütlerin takip edilmesi ve daha sağlıklı, güçlü ve sürdürülebilir bir küresel ekonominin inşası çalışmalarının sürdürülmesi açısından önemli bir fırsat teşkil ediyor.G-20'nin bir sonraki liderler zirvesi de, bu yılın Kasım ayında Güney Kore'nin başkenti Seul'da düzenlenecek.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi için geldiği Kanada'nın Toronto kentinde ABD Başkanı Barack Obama ile görüşecek. Erdoğan-Obama görüşmesinin hangi saatte yapılacağı henüz belli olmadı.