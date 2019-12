Başbakan, kabine revizyonunu değerlendirdi

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kabine değişikliğinin bakanlar başarısız olduğu, yetersiz kaldığı, heyecan ve coşkusunu kaybettiği için yapılmadığını belirterek, "Bu bir bayrak değişimidir, bir yenilenme, tazelenme, yeni başlangıçlar sürecidir" dedi.



Partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşan Erdoğan, gündemdeki konulara değindi. Kendileri için önemli olanın millete hizmet olduğunu bildiren Erdoğan, şöyle konuştu:



"Bizler sadece ve sadece milletimize hizmet etmek için bu yolculukta, hep birlikte adeta bir seferberlik ilan etmiş durumdayız. Ülkemizin ulaştığı seviyeler, hiç kimsenin şahsi başarısı değil. Uyum, koordinasyon içinde çalıştık, ekip ruhuyla hareket ettik, takım oyunu oynadık. Türkiye'nin daha önce hiç görmediği derecede, bir coşkuyla, heyecanla çalıştık, çalışıyoruz. Elde ettiğimiz her bir başarı, önce milletimiz, ardından işte bu grubun, bu partinin, bu teşkilatın ortak eseridir. Şunu burada bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum; bizim partimizde, teşkilatımızda önemli olan isimler değil, unvanlar değildir, makamlar ya da rütbeler değildir. Bizim partimizde esas olan hizmettir. Ehli dil olmaktır, ehli gönül olmaktır. Hizmet aşkıdır, eser üretme sevdasıdır, coşkudur, heyecandır. Biz bu aşkı, bu sevdayı her dem diri tutacak, milletimize, ülkemize hizmette asla ivme kaybetmeyeceğiz. Başladığımız noktadaki heyecanımızla, o anki coşkumuzla Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz. Ülkemizde şu anda bir sıkıntı var. Ama bu ülkemizden kaynaklanmıyor, dünyadaki küresel sıkıntıdan, küresel krizden kaynaklanıyor. Bunu görmek istemeyenler olabilir, önemli değil. Biz işimize bakacağız. Bütün bu olanlar karşısında ülkemizin ne durumda olduğu da çok açık, net ortada. Birileri inanın, zil takıp oynamak istiyorlar. Bunun biz farkındayız. Hele hele böyle enflasyon açıklandığı zaman, istedikleri gibi rakamlar çıkmayınca çılgına dönenler var bu ülkede. Ama enflasyon düştükçe de tabii ki onlar rahatsız oluyor. Fakat biz ne onların rahatsızlığından huzur bulacağız, ne de hedefimize ulaşma noktasındaki gayretimizden eksik bir yolculuk, bir heyecan takip edeceğiz. Tam aksine... Biz enflasyonu hedefimize ulaştıracağız. Ne belirlediysek ona ulaşmanın gayretinde olacağız ki benim vatandaşımın mutluluğu bizim mutluluğumuz olacak. Onun cebindeki imkan ne kadar artarsa, biz o kadar mutlu olacağız. Onun sofrasındaki aş ne kadar artarsa o kadar mutlu olacağız. Ülkemizdeki işsizlik ne kadar azalırsa, o kadar mutlu olacağız."



Kabine revizyonu



Erdoğan, 1 Mayıs Cuma akşamı kabinede yaptıkları değişiklikleri açıkladığını anımsatarak, bakanların devir teslimlerini yaptığını yeni görevlerine başladıklarını ve ilk Bakanlar Kurulu toplantısını da yeni kabineyle dün yaptıklarını söyledi.



"Bu kabine değişikliği, hiçbir arkadaşımın, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum- buna değişik kılıf uydurma gayreti içine girmek isteyenler boşuna girmesinler. Bunu bütün samimiyetimle ifade ediyorum; arkadaşlarım başarısız olduğu, yetersiz kaldığı ya da heyecanını, coşkusunu kaybettiği nedenle, sebeple böyle bir değişim yapılmamıştır" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu bir bayrak değişimidir, bir yenilenme, tazelenme, yeni başlangıçlar yapma sürecidir. 6,5 yıl boyunca gerektiği zamanlarda bu değişiklikleri yaptık. Bundan sonra da elbette buna benzer değişimler, değişiklikler zaman zaman olabilir. Bu değişimin olduğu kadar, inanıyorum ki siyasetin doğasından kaynaklanan bir adımdır. Bunu böyle görmek lazım.



Bakınız, kabine değişikliğinin hemen ardından gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında çok sayıda değerlendirme yapıldı, yorum ve analizler yapıldı. Bunlar arasında haddi aşan, akıl ve vicdan ölçülerine sığmayan değerlendirmelere de şahit olduk. Görevi teslim eden arkadaşlarımız için de görevi devralan arkadaşlarımız için de akla hayale gelmedik ithamlar, iddialar ortaya atıldı, çirkin yakıştırmalar yapıldı. Doğrusu biz bunların tamamına gülüp geçiyoruz. Bunlara asla kulak asmıyoruz. Bizim rotamız, hedeflerimiz bellidir. Türkiye'nin en son ihtiyaç duyduğu şey, gerilimdir. Ama biz hiçbir gerilimin tarafı olmadan, hizmetimizi vermeye devam edeceğiz. Yapay tartışmalarla vakit kaybetmeden işimize bakacağız."



"Yapıştırılan etiketler..."



Erdoğan, Türkiye'nin kendilerinden hizmet beklediğine dikkati çekerek, 29 Mart yerel seçimlerinde milletin verdiği mesajın çok net olarak bu olduğunu ifade etti. Erdoğan, "Bizi sadece milletimizin söyledikleri ilgilendiriyor. Biz sadece milletimizin talepleri, arzularıyla ilgiliyiz. Attığımız adımları da milletimizin verdiği mesaja uygun olarak atmanın gayreti içindeyiz. Milletimizin verdiği mesajı doğru okuyamayanlar, bizim attığımız adımları yorumlarken de hata yapıyorlar. Tabii burada yapıştırılan etiketler, geçen 7 yılın iyi algılanmadığını gösteriyor. Biz her zamanki gibi işime bakacak, sağduyu içinde soğukkanlılıkla yolumuza devam edeceğiz" dedi.



Görevi teslim eden bakanlara, şu ana kadar verdikleri hizmetler sebebiyle şahsı, grubu ve millet adına teşekkür eden Erdoğan, "Bu arkadaşlarımın, yeni atanan bakanlarımızın her an yanında olacağına, tecrübe ve birikimlerini yeni bakan olan arkadaşlarımızın başarısı için tasarruf edeceklerine gönülden inanıyorum. Göreve yeni başlayan ya da görev alanı değişen arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Allah mahcup etmesin diyorum" diye konuştu.