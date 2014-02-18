'Başbakan Kabataş için özür dileyecek mi, yoksa daha da küçülecek mi?'

Kabataş’ta başörtülü bir kadının Gezi Parkı eylemcilerinin saldırısına uğradığı iddialarıyla ilgili MOBESE kayıtlarının ortaya çıkmasını değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Her şey netleştiğine göre Başbakan çıkıp milletten özür dileyecek erdemi gösterebilecek mi? Camilerde içki içtiler diyerek duyguları istismar eden bu kişi özür dileyecek mi? Adli tıp raporuna sarılmaya devam edecek kadar küçülecek mi?” diye sordu.

İşsizliğin artmasına da değinen Bahçeli, partisinin grup toplantısında işsizlikten bahsetti ve ''Şırnaklı Kemal, Trabzonlu Ayşe işsizlikten ortada kalmışlardır. Çünkü bunların ismi Bilal ve Sümeyye değildir. Çünkü bunların bırakın ayakkabı kutularını giyecek ayakkabıları yoktur'' dedi.

Başbakan'ın yolsuzluğum içinde boğulduğunu iddia eden Bahçeli, ''Başbakan şakacı bir adam olup çıktı'' diye konuştu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Gül'e de bir çağrı yaptı ve HSYK Yasası'nı onaylamamasını istedi: ''Cumhurbaşkanımız eğer sözünü tutmaz, HSYK kanununu onaylarsa yargı tamamen hükümete bağlanacaktır''

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Türk milleti ekonomik yozlaşmanın içindedir. Esnafın borçları sınırları aşmıştır. İşçimiz ümitsizdir. Çiftçiler deseniz hepten sıkıntıdadır, kuraklık zilleri çalmaya başlamıştır. Milyonlarca vatandaşımız kazanda pişirip kapağında yemektedir.

'AKP sanal saadet zinciri kurdu'

Türkiye ekonomisi stratejik dönüşümü sağlayamamıştır. AKP sanal bir saadet zinciri kurmuştur. Türkiye’de herkes sorunludur. Bireysel kredi ve kredi kartını ödeyemeyenlerin sayısı artmıştır. İşsizlik gittikçe artmaktadır.

'İsimleri Bilal ve Sümeyye değil'

Şırnaklı Kemal, Trabzonlu Ayşe, Mardinli Hüseyin, Vanlı Ahmet, Sinoplu Ali işsizlikten ortada kalmışlardır. Çünkü bunların ismi Bilal ve Sümeyye değildir.

'Giyecek ayakkabıları bile yok'

Çünkü bunların bırakın ayakkabı kutularını giyecek ayakkabıları yoktur. Haram okyanusunda düzeni olan, pusulası sahtekarlık, tayfası hırsızlıktan oluşan filoları da yoktur. Bugün adaletsiz, ahlaksız yönetim işsizliği çözmek için hiçbir çalışma yapmamaktadır.

'Önemli olan Bilal'in 'Bilo Ağa' olması'

Erdoğan’a göre varsın işsizlik olsun. Başbakan’a göre önemli olan Bilal’in kanun olarak zengin olup Bilo Ağa seviyesine terfi etmesidir. İşsizler feryat ediyormuş bunlar Başbakan için önemli değildir.

Hiç kimse umutsuz olmasın, mahzun olmasın. MHP hepsini çözecektir, ihaneti, haksızlığı temizleyecektir. Kabul ve itiraf edelim ki Türkiye hasmane tutumların hedefindedir.

Başbakan uluslararası ilişkilerde de tutunacak dal bırakmamıştır. Sözü geçen ülkeden sözü yerde çiğnenen bir ülke konumuna geldiğimiz ortadadır. Türkiye artık yanı başındaki hadiselere bile müdahale edemeyecek hale gelmiştir. Esad rejimi ölüm ve işkencelerine devam etmektedir. Varil bombaları yağmur gibi yağmaktadır. Suriye’deki kanlı ortam terör guruplarının ekmeğine yağ sürmüştür.

'Başbakan terör gruplarına yardımdan vazgeçsin'

Başbakan Erdoğan olanları sadece seyretmektedir. AKP’de herhangi bir üzüntü yaratmamıştır Türkmen kardeşlerimize yapılanlar… Başbakan ve hükümetinin birazcık utanması varsa terör gruplarına yardımdan hemen vazgeçmelidir. Kaybettiğimiz Türkmen kardeşlerimiz de bizim vatandaşımızdır.

'İmralı canisinin fotoğrafları billboardlarda'

Kürdistan konusu sıcaklığını hiç kaybetmemiştir. Bugün ilerlediği tehlikeli yol çok vahim bir sonucu ortaya çıkarmaktadır. Maruz kaldığımız suikastın hedefi birlik ve beraberliğimizdir. Bu oyunun amacı Türkiye’nin geleceğini karartmaktır. Etnik tahriklere suskun kalmak milli birliğimizi mahvedecek bir tarihi ihanettir. İmralı canisinin fotoğrafları billboardlarda sergilenmiştir. Afişlere göz yummuştur. Bebek katili de şimdi de ihanet ajansına çektirdiği fotoğrafları gündeme yerleştirilmiştir. Yolsuzluk sürecinde kendisini yalnız bırakmayan ve duygulanan Başbakan terörist Öcalan’a minnetini göstermiştir. AKP icazetiyle İmralı yolunu tutmayı sürdürmektedirler. Siyasi bölücüler ulu orta beyanlardan kaçınmamışlardır.

'BDP-PKK-AKP işbirliği'

Teröristlerin sosyal hayata kazandırılması dayatılmıştır. AKP hükümeti PKK taleplerini “Önümüzde seçim var, halka anlatamayız” diyerek zaman yaymıştır. Hepsine tamam demişlerdir. BDP, PKK, AKP işbirliği yapmıştır. BDP özerklik konusunun gerçekleşeceğini 30 Mart’tan sonra gerçekleşeceğini söylemektedirler.

'Şerefsizlik diz boyu'

Karayılan arsızca 'önümüz açıktır' demiştir. Anlayacağınız şerefsizlik diz boyudur. Rezalette tüm eşikler aşılmıştır.

'Başbakan halkı kandırıyor'

Bu Başbakan ki paralel yapılanma ezberleriyle halkı kandırırken ülke çatır çatır bölünmektedir. Sayın Başbakan hain arıyorsan, hain istiyorsan masada pazarlık yaptıklarına bak. Yetmiyorsa bir boy aynasının karşısına geç halini göreceksin.

'İmralı canisi özgür kalacak'

İmralı canisinin özgür kalması sağlanacaktır. Başbakan bu tempoda giderse özerkliği oldu bittiye getirecektir. Yasal ve anayasal düzenlemelerle etnik parçalara ayrılacaktır ülke. Milli kimliğimizin dinamitlenmesi için her alçaklık sahnelenecektir. Bugünkü kıskaç korkarız ki daha da daralacaktır. Önümüzde günlerde iç gerginlik tehlikeli boyutlara çıkabilecektir.

Biz nice acıları göğüsledik. Doğulusu, batılısı, güneylisi bir oldu. Biz bu şekilde Türk milleti olduk. İmanımızla birlikte yaşama ülkümüzce kahpe saldırılara karşı geldik. İstemeyiz ama gerekirse bu vatanı savunmak için Çanakkale’deki gibi etten duvar olmaktan korkmayız.

Terörist sevdalısı Başbakan Erdoğan bunlar nasıl göze almaktadır. Milli seferberlik ruhuyla harekete geçmek her vatandaşımızın görevidir.

'Dananın kuyruğu kopacak'

30 Mart dananın kuyruğunun kopacağı bir an olacak. İktidarda kirlenmiş bir zihniyet bulunmaktadır. AKP’nin temiz hiçbir yanı kalmamıştır. Başbakan’ın insan içine çıkacak yüzü kalmamıştır. Ama yüzündeki deri o kadar kalındır ki utanmak şöyle dursun hakkındaki iddiaları darbe laflarıyla bastırmaya çalışmaktadır. Yolsuzluk tanımı da tam bir kara mizahtır.

'Şakacı bir adam olup çıktı'

Sahiden bu Başbakan şakacı bir adam olup çıkmıştır. Gıybet, dedikodu, yalan, dolan beyanlarda bulunmak karakteristlik özellikleri arasına girmiştir. Başbakan yolsuzluğun içinde boğulmaktadır.

Parola parfüm diyen Başbakan’ın yakınları soyguncuları değil midir. Başbakan’ın Etiler Polis Okulu'nun devri için emir vermesi yolsuzluk değil midir.

İşadamının bana operasyon var mı sorusuna “Abi sen rahat ol, öyle bir şey varsa senin önüne ben yatarım” demek yolsuzluk değil midir? Kimin nerede yattığı ve nerede yatacağı bellidir.

Başbakan besmeleyle soygun yapacak kadar yolsuzluk yapanların koruyucusudur. Hırsızlığa yepyeni bir ekol getiren banka müdürünün gelen tahliyesi her şeyi gözler önüne getirmiştir.

Malum bakan çocukları ile İranlı rüşvetçinin dışarı çıkması kimseyi şaşırtmamalı. Hakim ve savcıları terbiye eden hükümetten başka bir şey beklemek mümkün değildir.

'Bilal'i 47 gün gecikmeyle ifade verdi'

Başbakan’ın Bilal’i 47 gün gecikmeyle ifadesini vermiştir. Evladı muhteşemin avukatı tüm suçlamaların somut ifadelerden olduğunu savunmuştur. Başbakan oğlunu korumaya almıştır. Kuldan utanmazlar, yolsuzluğa kılıf bulmak için her değerlerini ayaklarının altına almıştır.

Başbakan ve partisi yargıya operasyon yapmıştır. Hukukçuların rejim krizi çıkar diye isyan ettiği, HSYK teklifi tekme tokatlar kabul etmiştir.

'Gül, yetkisini kullanmalı'

Cumhurbaşkanımız eğer sözünü tutmaz, HSYK kanununu onaylarsa yargı tamamen hükümete bağlanacaktır. Sayın Gül yetkisini kullanmalı, milletin selametini düşünerek hareket etmektedir. Aksi halde Başbakan yargıç gibi koltuğa oturacak ve iyice azacaktır. Başbakan adaleti yok etmektedir

Başbakan yolsuzluktan kaçmak için hukuku kurşuna dizmektedir. Bunların hiçbirinin demokrasiyle alakası yoktur. Tek amaç yolsuzluğu gizlemektedir. Paketlerle milletin gözünü boyamaya çalışma çabaları bu kez etkili olmayacaktır. Türk milleti siyasi namuslarını kutulara koyanları siyasi enkaz haline getirecektir.

'Kabataş saldırısının olmadığı anlaşıldı'

Kabataş hadisesiyle ilgili öyle suçlamalar yapıldı ki kimse sessiz kalamazdı. Kardeşimiz sanki işkenceye maruz bırakılmıştır. Başbakan konuyu grup toplantısına taşımıştır, sakız gibi çiğnemiştir. Kamera görüntüleri ortaya çıkmış ve saldırının olmadığı anlaşılmıştır.

Her şey netleştiğine göre Başbakan çıkıp milletten özür dileceyecek erdemi gösterebilecek mi? Camilerde içki içtiler diyerek duyguları istismar eden bu kişi özür dileyecek mi? Adli tıp raporuna sarılmaya devam edecek kadar küçülecek mi? Başbakan yanıldığını çok yakında anlayacaktır, gerçekleri gizleyemeyecektir. MHP hep başı açık veya kapalı kardeşlerimizin hedef yapılmasına çok karşıyız. Başbakan çekirge misali sıçramış ve zıplamıştır. Artık sonuna gelmiştir. İmana cehalet ekleyenler Allah katında yüz karasıdır, günah kubbesi olacaklardır.