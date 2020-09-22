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Koronavirüs

Başbakan Johnson açıkladı: Britanya'da yeni Koronavirüs kısıtlamaları 6 ay boyunca sürebilir

22 Eylül 2020 14:57

Britanya, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalgaya hazırlanıyor. Britanya Başbakanı Boris Johnson vaka sayılarının yeniden artmasıyla alınan restoranlar, iş yerleri ve sosyal mesafe konusundaki önlemlerin 6 ay daha sürebileceğini açıkladı. 

Bloomberg'de yer alan habere göre, Britanya'da Koronavirüs vakalarının artması ve kış aylarında vakaların rekor sayılara ulaşabileceği uyarılarının ardından yeni önlemler uygulanacak. Başbakan Boris Johnson bugün vatandaşlara mümkün oldukça evden çalışmalarını söyledi. Restoran ve barların da kapanma saati olarak 22.00 belirlendi. 

Başbakan Johnson, önlemlerin İngiltere için 6 ay boyunca sürebileceğini söyledi. Bu önlemler arasında taksilerde yolculara, turizm çalışanlarına maske zorunluluğu ve maske kurallarına uymayanlara daha yüksek cezalar yer alıyor. Aynı önlemlerin İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda için de alınması bekleniyor. 

Johnson, bugün parlamentoda yaptığı konuşmada "Bu, harekete geçmemiz gereken zaman. Kısıtlamaları şimdi uygulayarak hükûmet ekonomiyi gelecekte daha ağır tahribattan kurtarabilir" dedi. 
 

 

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