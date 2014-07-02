'Başbakan istifa etmeyecek, kendinizi yormayın'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Başbakan Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı nedeniyle başbakan Erdoğan'ın istifa etmeyeceğini açıkladı.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı sona erdi. AKP genel merkezinde Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.

Toplantı sonrası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Başbakan Erdoğan’ın bundan önceki seçimlerde de yasaklara uyduğunu belirterek “Sayın Başbakan, AK Parti Genel Başkanı olarak Cumhurbaşkanlığına aday olmuştur. Seçim yasakları kapsamında tabii ki makam aracını kullanmayacaktır, ya da valiler tarafından karşılanmayacaktır. Sayın Başbakan istifa etmeyecek, kendinizini boşuna yormayın” dedi.