T24 LogoT24 Logo
Politika

'Başbakan istifa etmeyecek, kendinizi yormayın'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Başbakan Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı nedeniyle istifa etmeyi gerektirecek hiçbir yasa olmadığını söyledi

02 Temmuz 2014 22:44

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Başbakan Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı nedeniyle başbakan Erdoğan'ın istifa etmeyeceğini açıkladı.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı sona erdi. AKP genel merkezinde Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. 

Toplantı sonrası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Başbakan Erdoğan’ın bundan önceki seçimlerde de yasaklara uyduğunu belirterek “Sayın Başbakan, AK Parti Genel Başkanı olarak Cumhurbaşkanlığına aday olmuştur. Seçim yasakları kapsamında tabii ki makam aracını kullanmayacaktır, ya da valiler tarafından karşılanmayacaktır. Sayın Başbakan istifa etmeyecek, kendinizini boşuna yormayın” dedi. 

 

ETİKETLER

hüseyin çelikcumhurbaşkanıtayyip erdoğanistifa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24