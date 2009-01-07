Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, Gazze saldırısı konusunda İsrail'den gelen "Türkiye
Cumhuriyeti Başbakanı duygusal konuşuyor" tepkisine sert yanıt verdi
Başbakan İsrail’e esti gürledi
Erdoğan, "Biz, dedeleriniz kovulduğu zaman, sizi bu topraklarda
misafir eden Osmanlı'nın torunları olarak konuşuyoruz" ifadesini
kullandı.
Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak, Ramallah sınır
kapısında arabasının içinde yarım saat bekletilmiş bir başbakan olarak
konuşuyorum. Şimdi bu İsrail hâlâ kalkıp diplomasiden, demokrasiden
bahsediyor" dedi.
Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında İsrail'in operasyonuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
BAKKAL DÜKKÂNI DEĞİL: MHP, DSP, ANAP bizden önce bu
ülkeyi yönetmediler mi? İsrail'le ilişkiler bu dönemde yok muydu?
Vardı. Niye kesmediniz İsrail'le ilişkileri? Diyorlar ki "Gelin hemen
ilişkileri kesin". Biz bakkal dükkanını idare etmiyoruz, Türkiye
Cumhuriyeti'ni idare ediyoruz.
‘Seçim hesabı’
ZALİMLERİN YANINDA OLMAYIZ: Ortada bir zulüm var, bu
zulme karşı biz zalimlerin yanında olamayız. İsrail, "Türkiye
Cumhuriyeti Başbakanı duygusal konuşuyor" diyor. Duygusal konuşmuyorum.
Eğer benim duygusallığım varsa, Gazze'deki kardeşlerime yöneliktir.
Eğer bir duygusallıktan, hesaptan bahsediliyorsa, bu hesabı bu anda
İsrail yapıyor.
Bu, şubatta yapılacak olan seçim hesabıdır. Ehud Barak'a, Livni'ye
sesleniyorum; Siz şubatta yapacağınız seçimi bırakın, tarih sizi şu
yaptıklarınızla insanlık yaşamına bir kara leke düşürdünüz diye
yargılayacak.
OSMANLI'NIN TORUNUYUM: Biz, dedeleriniz, ecdadınız
kovulduğu zaman, sizi kalkıp da bu topraklarda ağırlayan, bu
topraklarda misafir eden Osmanlı'nın torunları olarak konuşuyoruz.
Her zaman mazlumun yanında olduk, bugün de yanındayız, yarın da yanında
olacağız. İnsan hayatının, özellikle çocukların, kadınların, yaşlıların
hayatının ne kadar değerli, ne kadar kutsal olduğunu, hakkın, hukukun,
birlikte yaşama kültürünün ne kadar mühim olduğunu en çok da tarihte
acı günler yaşamış olan bu milletin bilmesi gerektiğine inanıyoruz.
VAHŞET: 550 insan öldürüldü. Hiçbir gerekçe, böyle bir
vahşeti insanlık vicdanında meşrulaştırma yolu olabilir mi? Bombaların
bir izahı var mı? İnsan hayatını hiçe sayan bir anlayış, ancak bir
insanlık ayıbı olarak görülebilir. Bu şekilde ancak kin ve nefret
tohumları geleceğe dönük olarak ekilebilir.
NİÇİN SUSUYORSUNUZ?: Gürcistan konusunda devreye giren
uluslararası kuruluşlar, acaba bu konuda niçin susuyorlar veya söylem
düzeyinde geçiştirmekle yetiniyorlar? Niçin susuyorsunuz? O zaman başka
hesaplar var. Bunun adı, 'çifte standart' demiyorum, çoklu standarttır.
HAMAS'IN DA HATALARI VAR: Hamas'ın da hataları olmuştur, doğrudur. Ancak, hatalar üzerine bir vahşeti sergileyemezsiniz.
AKP'li vekiller ne demişti?
AKP'li Bülent Gedikli ve Zeyid Aslan da Gazze operasyonu nedeniyle,
İsrail ile Başbakanı Olmert'e yönelik sert ifadeler kullanmıştı:
Bülent Gedikli (AKP Genel Başkan Yardımcısı): Artık, İsrail Başbakanı
Olmert de bir çift ayakkabıyı hak etti. Biliyorsunuz, Irak'ta ABD
Başkanı'nın yaşadığı bir durum söz konusuydu. Bir gazeteci ayakkabı
fırlatmıştı. Herhalde, artık, İsrail Başbakanı'na bu ayakkabıların, bir
çift ayakkabının fırlatılması gerekiyor. Durum bu boyutlara varmış
halde.
Zeyid Aslan (TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu
Başkanı): Bu bir insanlık suçudur, adı konulmamış ve tedricen
uygulamada olan bir soykırımdır. Dün insanlığın karşısında uğradıkları
zulümlerden dolayı merhamet dilenenler, bugünün barbarları olmuşlardır.
Yarın tarih tekerrür ederse, insanlığın karşısına merhamet dilenmek
için hangi yüzle çıkacaklar?"
‘Ramallah'ta yarım saat bekletildim’
Erdoğan, Gazze tepkisini şu sözlerle sürdürdü:
"Bölgeyi gören Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak, Ramallah sınır
kapısında arabasının içinde yarım saat bekletilmiş bir Başbakan olarak
konuşuyorum. Bunu yapan kim, İsrail. Şimdi, bu İsrail hâlâ kalkıp
diplomasiden, demokrasiden bahsediyor. Ne demokrasisi? Biliyorsunuz,
bazı yayın organları, siyasiler bunu da konuştular.
Güya, gelmişler bizden izin almışlar, görüşmüşler, ondan sonra da gidip
harekâtı yapmışlar. Biz İsrail-Suriye ilişkilerinin beşinci raundunu
görüştük. İsrail Başbakanı'nın cuma günü için bize dönüşünü beklerken,
cumartesi günü İsrail uçaklarının Gazze'yi bombaladığını duyduk. Bunu
Türkiye'ye bir saygısızlık olarak da görüyoruz."
Emine Erdoğan lider eşlerini İstanbul’a çağırdı
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye
yönelik saldırısının ardından Arap dünyası ile batılı liderlerin
eşlerini İstanbul’da bir araya getirmek için harekete geçti. Erdoğan,
Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin eşi Carla Bruni’den, Birleşmiş
Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un eşi Ban Soon-taek’e kadar
birçok liderin eşiyle telefon görüşmesi yaparak İstanbul’a davet etti.
Emine Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin eşi Carla
Bruni, İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero’nun eşi Sonsoles
Espinosa, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın eşi Esma Esad, Katar
Emiri’nin eşi Sheikha Mozah Bint Nasser Al-Missned, Ürdün Kraliçesi
Rania, Fas Kraliçesi Lalla Selma, BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un eşi
Ban Soon-Taek ve Lübnan Cumhurbaşkanı’nın eşi Vefa Süleyman’ı arayarak,
Gazze’ye yardım çağrısında bulundu.
Erdoğan, eşleri 10 Ocak’ta İstanbul Four Seasons Otel’de düzenlenecek
toplantıya davet etti. Lider eşlerinin davete olumlu baktıkları ancak
Carla Bruni, Ban Soon-taek ve Sonsoles Espinosa’nın durumunun netlik
kazanmadığı öğrenildi.