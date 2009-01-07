Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze saldırısı konusunda İsrail'den gelen "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı duygusal konuşuyor" tepkisine sert yanıt verdi



Başbakan İsrail’e esti gürledi



Erdoğan, "Biz, dedeleriniz kovulduğu zaman, sizi bu topraklarda misafir eden Osmanlı'nın torunları olarak konuşuyoruz" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak, Ramallah sınır kapısında arabasının içinde yarım saat bekletilmiş bir başbakan olarak konuşuyorum. Şimdi bu İsrail hâlâ kalkıp diplomasiden, demokrasiden bahsediyor" dedi.

Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında İsrail'in operasyonuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

BAKKAL DÜKKÂNI DEĞİL: MHP, DSP, ANAP bizden önce bu ülkeyi yönetmediler mi? İsrail'le ilişkiler bu dönemde yok muydu? Vardı. Niye kesmediniz İsrail'le ilişkileri? Diyorlar ki "Gelin hemen ilişkileri kesin". Biz bakkal dükkanını idare etmiyoruz, Türkiye Cumhuriyeti'ni idare ediyoruz.



‘Seçim hesabı’



ZALİMLERİN YANINDA OLMAYIZ: Ortada bir zulüm var, bu zulme karşı biz zalimlerin yanında olamayız. İsrail, "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı duygusal konuşuyor" diyor. Duygusal konuşmuyorum. Eğer benim duygusallığım varsa, Gazze'deki kardeşlerime yöneliktir. Eğer bir duygusallıktan, hesaptan bahsediliyorsa, bu hesabı bu anda İsrail yapıyor.

Bu, şubatta yapılacak olan seçim hesabıdır. Ehud Barak'a, Livni'ye sesleniyorum; Siz şubatta yapacağınız seçimi bırakın, tarih sizi şu yaptıklarınızla insanlık yaşamına bir kara leke düşürdünüz diye yargılayacak.

OSMANLI'NIN TORUNUYUM: Biz, dedeleriniz, ecdadınız kovulduğu zaman, sizi kalkıp da bu topraklarda ağırlayan, bu topraklarda misafir eden Osmanlı'nın torunları olarak konuşuyoruz.

Her zaman mazlumun yanında olduk, bugün de yanındayız, yarın da yanında olacağız. İnsan hayatının, özellikle çocukların, kadınların, yaşlıların hayatının ne kadar değerli, ne kadar kutsal olduğunu, hakkın, hukukun, birlikte yaşama kültürünün ne kadar mühim olduğunu en çok da tarihte acı günler yaşamış olan bu milletin bilmesi gerektiğine inanıyoruz.

VAHŞET: 550 insan öldürüldü. Hiçbir gerekçe, böyle bir vahşeti insanlık vicdanında meşrulaştırma yolu olabilir mi? Bombaların bir izahı var mı? İnsan hayatını hiçe sayan bir anlayış, ancak bir insanlık ayıbı olarak görülebilir. Bu şekilde ancak kin ve nefret tohumları geleceğe dönük olarak ekilebilir.

NİÇİN SUSUYORSUNUZ?: Gürcistan konusunda devreye giren uluslararası kuruluşlar, acaba bu konuda niçin susuyorlar veya söylem düzeyinde geçiştirmekle yetiniyorlar? Niçin susuyorsunuz? O zaman başka hesaplar var. Bunun adı, 'çifte standart' demiyorum, çoklu standarttır.

HAMAS'IN DA HATALARI VAR: Hamas'ın da hataları olmuştur, doğrudur. Ancak, hatalar üzerine bir vahşeti sergileyemezsiniz.



AKP'li vekiller ne demişti?



AKP'li Bülent Gedikli ve Zeyid Aslan da Gazze operasyonu nedeniyle, İsrail ile Başbakanı Olmert'e yönelik sert ifadeler kullanmıştı:

Bülent Gedikli (AKP Genel Başkan Yardımcısı): Artık, İsrail Başbakanı Olmert de bir çift ayakkabıyı hak etti. Biliyorsunuz, Irak'ta ABD Başkanı'nın yaşadığı bir durum söz konusuydu. Bir gazeteci ayakkabı fırlatmıştı. Herhalde, artık, İsrail Başbakanı'na bu ayakkabıların, bir çift ayakkabının fırlatılması gerekiyor. Durum bu boyutlara varmış halde.

Zeyid Aslan (TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı): Bu bir insanlık suçudur, adı konulmamış ve tedricen uygulamada olan bir soykırımdır. Dün insanlığın karşısında uğradıkları zulümlerden dolayı merhamet dilenenler, bugünün barbarları olmuşlardır. Yarın tarih tekerrür ederse, insanlığın karşısına merhamet dilenmek için hangi yüzle çıkacaklar?"



‘Ramallah'ta yarım saat bekletildim’



Erdoğan, Gazze tepkisini şu sözlerle sürdürdü:

"Bölgeyi gören Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak, Ramallah sınır kapısında arabasının içinde yarım saat bekletilmiş bir Başbakan olarak konuşuyorum. Bunu yapan kim, İsrail. Şimdi, bu İsrail hâlâ kalkıp diplomasiden, demokrasiden bahsediyor. Ne demokrasisi? Biliyorsunuz, bazı yayın organları, siyasiler bunu da konuştular.

Güya, gelmişler bizden izin almışlar, görüşmüşler, ondan sonra da gidip harekâtı yapmışlar. Biz İsrail-Suriye ilişkilerinin beşinci raundunu görüştük. İsrail Başbakanı'nın cuma günü için bize dönüşünü beklerken, cumartesi günü İsrail uçaklarının Gazze'yi bombaladığını duyduk. Bunu Türkiye'ye bir saygısızlık olarak da görüyoruz."



Emine Erdoğan lider eşlerini İstanbul’a çağırdı



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısının ardından Arap dünyası ile batılı liderlerin eşlerini İstanbul’da bir araya getirmek için harekete geçti. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin eşi Carla Bruni’den, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un eşi Ban Soon-taek’e kadar birçok liderin eşiyle telefon görüşmesi yaparak İstanbul’a davet etti.

Emine Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin eşi Carla Bruni, İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero’nun eşi Sonsoles Espinosa, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın eşi Esma Esad, Katar Emiri’nin eşi Sheikha Mozah Bint Nasser Al-Missned, Ürdün Kraliçesi Rania, Fas Kraliçesi Lalla Selma, BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un eşi Ban Soon-Taek ve Lübnan Cumhurbaşkanı’nın eşi Vefa Süleyman’ı arayarak, Gazze’ye yardım çağrısında bulundu.

Erdoğan, eşleri 10 Ocak’ta İstanbul Four Seasons Otel’de düzenlenecek toplantıya davet etti. Lider eşlerinin davete olumlu baktıkları ancak Carla Bruni, Ban Soon-taek ve Sonsoles Espinosa’nın durumunun netlik kazanmadığı öğrenildi.