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Politika

Başbakan: İşçi çıkaran hesabını öder

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneğine uymayanların bunun faturasını ödeyeceğini söyledi.

19 Mart 2009 02:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneğine uymayanların bunun faturasını ödeyeceğini söyledi.


Erdoğan, Kütahya'da yaptığı konuşmada, dünyanın bir numaralı ekonomisine sahip ABD'de küresel finans krizi nedeniyle işsizliğin yüzde 8.7, Türkiye'de ise Şubat itibariyle 13.6 olduğunu ifade etti. Erdoğan, bu durumun mevsimsel koşulların değişmesiyle, Nisan-Mayıs gibi inşaat sektöründe, hizmet ve tarım sektöründeki hareketlilikle değişmesinin beklendiğini anlattı.

Bunları yaparken işverene de işçi çıkarmaması çağrısında bulunduklarını ve kısa mesai olarak 6 ay süreyle ücretin yarısını ödeyeceklerini söylediklerini aktaran Erdoğan, “Buna uyanlar var, uymayanlar var. Tabii uymayanlar bunun hesabını, faturasını ödeyecekler. Bunu da yakın takibe alıyoruz. Bu ülkede dar zamanda el ele vermeyenler, bunun bedelini ödeyecekler. Kayıt dışı çalışanlar bunun bedelini ödeyecekler. Her şey kayıt altına girecek, adım adım takip edeceğiz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeyecek ve yedirtmeyeceğiz” diye konuştu.

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