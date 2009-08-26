Başbakan' ın adı üçüzlere kondu

Kocaeli' nde yaşayan Yurtoğlu ailesi üçüzlerine Recep, Tayyip ve Erdoğan isimlerini koydu.



Kocaeli'nin Darıca İlçesinde matbaa işçisi olan baba Serdar Yurtoğlu (31) ile anne Emine Yurtoğlu(30), üçüz beklemediklerini, bu durumun kendileri için sürpriz olduğunu ifade etti. 6 ve 8 yaşlarında iki oğulları olan aile, Başbakan Erdoğan'ı çok sevdikleri için üçüzlerine Recep, Tayyip ve Erdoğan adını verdiklerini söyledi.



Sağlık durumu iyi



Darıca Boğaziçi Hastanesi'nde dünyaya gelen üçüzlerle ilgili bilgi veren Çocuk Hastalıkları Uzman Doktoru Özgür Güncan, Tayyip ve Erdoğan'da solunum problemleri bulunduğunu, bu nedenle sürekli gözetim altında tutulduklarını söyledi. Bebeklerin kilolarının 2 kilo 600 gr ile 2.850 gram arasında bulunduğunu ifade eden Güncan, " Genel olarak sağlık durumları iyi ancak solunum sorunu nedeni ile bir süre daha gözetim altında tutacağız" dedi.



"İsimlerini Başbakan koysun"



Çocuklarını bir an olsun yalnız bırakmayan kayınvalideler ise Recep, Tayyip ve Erdoğan ismini alan torunlarını bir an olsun yalnız bırakmıyor. Babaanne Emine Yurtoğlu bizzat Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı beklediklerini ifade ederek, " Sayın başbakanımızın torunlarımın kulaklarını isimlerini okumasını istiyoruz. Bizi kırmazsa son derece mutlu olacağız" şeklinde konuştu.



