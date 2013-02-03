Başbakan: İmralı ziyareti için verilmiş bir karar yok

Başbakan Tayyip Erdoğan, İmralı'ya gidecek ikinci heyetle ilgili verilmiş bir kararın ve belirlenmiş bir zamanın olmadığını söyledi. 50 yıl AB kapısında bekletilen bir ülkenin karar vermek zorunda olduğunu belirten Erdoğan, "Brüksel'e bu iş olacaksa olsun diyeceğiz" dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Prag'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalar yaptı.

İmralı'ya ikinci heyet gideceği tartışmalarını değerlendiren Erdoğan şunları söyledi:

"Hedeflerle gelinen durumu karıştırmak yanlış olabilir. Silahlar bıraktırılmadan, bırakılmadan bizim bölücü terör örgütüyle mücadeleyi kesmemiz söz konusu değil. Siyasi uzantılarıyla da müzakereleri yapabileceğimizi söyledik. İmralı'nın mesajlarının çok önemli olduğunu görüyoruz. Kendilerine göre Kandil'in, Avrupa'nın mesajları var. Teröristlerin ülkemizi terk etmesi halinde onların güvenlik içerisinde terk etmesine imkan hazırlarız. Şu anda da aynı noktadayız. Yeter ki, bölgedeki sükuneti sağlamış olalım. Bizim güvenlik güçlerimiz hiçbir zaman operasyon meraklısı değildir. Onların asli görevi huzuru sağlamaktır.

Siyasi uzantıların Ada'ya gitmesi konusunda verilmiş karar, söz söz konusu değil. İkinci ziyarete yönelik izni ve kimler olabileceği tespitini Adalet Bakanı yapar, kendilerine bu hafta içinde mi olur, sonraki hafta mı olur şahsıma sunacağı teklif sonrası takvimi belirleriz."

Erdoğan, terörün çözümü için kimseyle anlaşma masasına oturmadıklarını belirtti.



İsrail'den her şey beklenir



İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısı hakkında konuşan Erdoğan, "İsrail'den her şey beklenir. Devlet terörü estiren bir anlayışa sahiptir. Nerede ne yapacağı belli değil. Lübnan hava sahasını adeta orayı kendi takdirinle kullanarak Suriye'de bunu yapıyorsun. İran şu ana kadar Suriye'ye yönelik takındığı tavrı gözden geçirmeli. İran'ın Suriye'ye takındığı tavrı olumlu bulmuyoruz. Hava sahası ihlalini makul karşılamamız asla mümkün değil. Kınamanın ötesinde bir tavrın konulması gerekir. Suriye'de böyle bir tablo olmasa İsrail ile Suriye arasında gelinen nokta da olmayabilirdi" dedi.

Erdoğan, avukatlara yönelik operasyonla ilgili olarak "Bizim görevimiz halkın güvenliğini, refahını sağlamaktır. Bunu başarmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.



'Bu iş olacaksa olsun' diyeceğiz



Şanghay Beşlisi'nin AB'ye alternatif bir kuruluş olmadığını belirten Erdoğan, "Biz AB'ye üye yapacaksan yap, yapmayacaksan açıkça söyle diyoruz. İlla bizim ayrılmamızı bekliyorsanız, bunu da ayrıca değerlendiririz. Brüksel'e bu iş olacaksa olsun diyeceğiz. 50 yıl AB kapısında bekletilen bir ülke karar vermek zorunda" diye konuştu.