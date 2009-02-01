Başbakan ile Kılıçdaroğlu’nun ‘çamur’ düellosu tam gaz

Musluktan yeşil su akıyordu

Kara delik CHP zihniyetiydi

Bitirdiğiniz eser söyleyin

AKP’de bereket var

Pier Loti işgal altındaydı

Arzu edene gösteririz

“YOLUNU BULANLARDAN OLMAYACAĞIZ”

Naylon faturalı Bakan



Başbakan ile gezip görelim

Başbakan Erdoğan’ın Topkapı’daki ‘Panorama 1453 Tarih Müzesi’nin açılış töreninde, ardından da Yenikapı-Yalova hattında çalışacak yeni feribot ve yolcu vapurlarının hizmete giriş töreninde yaptığı konuşmalarda CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na şöyle yüklendi.Bizden önceki dönemde İstanbul çöp yığınları içindeydi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiğim ilk yıllarda ‘Habitat-2’ toplantısını yaptık. Sonuç bildirgesine İstanbul, dünyanın en temiz kentlerinden biri olarak geçti. Fakat biz iktidarda olmasaydık, İstanbul rezil olacaktı. Misafirler, muslukları açtığı zaman ne renk su akacaktı? Yeşil mi, kahverengi mi? Zaman oluyor yeşil akıyordu yosundan dolayı, zaman oluyor kahverengi.Rüyalar şehri İstanbul onların elinde kabuslar şehrine dönüştü. Bir anda kara delikte kayboldu gitti. İşte İstanbul’u yutan, yok eden o kara delik CHP zihniyetiydi. Aziz İstanbul’u adeta yerle bir ettiler. Bir zamanlar İstanbul’u çamur deryasına çevirenler, şimdi belediyemize çamur atıyorlar.Şu İstanbul’da dikili ağacınızı söyleyin de, bir ziyaret edeyim. İstanbul’da başlayıp bitirdiğiniz bir eser söyleyin de, ziyaret edeyim. 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan edilmesinde sizin ne katkınız oldu?Haliç’i kirlilikten kurtardık. Artık oltalar dolu çekiyor. Çünkü AK Parti belediyeciliğinde bereket var. Onlarda ise bereketsizlik var.Pierre Loti’nin eski halini bilir misiniz? Hani bunlar medeniyetten kültürden bahsederler ya... Ne medeniyeti be! Sizin medeniyetle ne alakanız var. Pierre Loti’ye çıkıp, Haliç’i, Boğaz’ı şimdi nasıl seyrediyorsunuz? Gidin bakın. Eskiden işgal altındaydı, kamulaştırdık. Bir başka güzel yaptık.İstanbul’da tek seslilik yok, çok seslilik var. Bir tarafta Asya var, bir tarafta Avrupa var. Bu arada tabii Asya ile Avrupa’yı karıştıranlar da olabilir. Onun için İstanbul’u iyi tanımak lazım, iyi bilmek lazım, iyi anlamak lazım. Bazı ithaller yapılıyor. O ithal gelenlere söylüyorum, ‘Bak bu denizin altından ta karşı tarafa, Üsküdar’a geçen 11 tane tüp var. Eğer arzu edersen o tüpü de sana gösteririz.Kemal Kılıçdaroğlu ise Bahçeşehir Üniversitesi’nde katıldığı bir panelden Başbakan’a seslendi: Sayın Başbakan bana oy versin. Seçildiğim takdirde söylediklerimi yapmazsam o zaman görürsünüz.CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini hayalci olmakla suçlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi. İstanbul için vaat ettiği bütün projelerini gerçekleştireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Sayın Başbakan bana oy versin, desin ki, ’CHP’ye oy verin’. Seçildiğim taktirde söylediklerimi yapmazsam o zaman görürsünüz” dedi.Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki ‘Siyaset Okulu’nda düzenlenen “Siyasi Etik ve Dokunulmazlık” konulu bir panele katılan Kılıçdaroğlu, konuşmasına yeni bir dil sürçmesiyle başladı. Geçtiğimiz günlerde Kağıthane yerine “Kağıttepe” diyen Kılıçdaroğlu, ‘Şili’ yerine ‘Şile’ dedi. Dünyanın hiçbir yerinde naylon fatura düzenlemekten yargılanan birinin Maliye Bakanı olamayacağını belirten Kılıçdaroğlu, “Ne Uganda’da, ne Şile’de, ne Amerika’da ne de başka bir yerde böyle biri Maliye Bakanı olamıyor. Ama Türkiye’de Maliye Bakanı Kemal Unakıtan olabiliyor” dedi. Bu dil sürçmesi öğrenciler arasında gülüşmelere neden olunca Kılıçdaroğlu, kendini düzeltti.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına partisinin isteği üzerine evet dediğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Hayatım boyunca hiçbir makamı kendim talep etmedim. Hep görev aldığım makamlara davet edildim. Belediye başkan adaylığı da partimin isteğiyle oldu. Buraya da yolumu bulmaya gelmedim. Çeşitli numaralar çevirerek yolunu bulanlar var ama biz bunlardan olmayacağız. Bana ’İstanbul’da yolunu bulamaz’ diyen Başbakan Erdoğan’a İstanbul’un gerçeğini göstermek istiyorum. Vakit ayırsın, onunla birlikte çamur var mıdır, yollar nasıldır gidip, gezip görelim.”