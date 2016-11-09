Başbakan ile Bahçeli arasında kritik görüşme yarın; gündem anayasa değişikliği

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Anayasa değişikliğini referanduma götürmek için MHP'nin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Yıldırım, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceklerini belirtti.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"MHP'nin olumlu yaklaşımı var, ana muhalefet partisi CHP'nin olumsuz yaklaşımı var. Yeni anayasa gibi konularda görüşerek atacağımız adımlar daha doğru olacaktır. Milletimizin beklediği bu yeni anayasa sürecinde bu konu hepimize ait olsun. Kapımız açık olmaya devam ediyor. Bu hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile perşembe günü bir görüşmemiz olacak. Bu konuyla ilgili biraz daha somut, net düşüncelerimizi aktarma imkanı bulacağız.

"Her iki alternatif de masada, tabiatıyla anayasa değişikliğini halk oyuna götürmek için 330 kabule ihtiyaç var. AKP olarak bunu tek başına sağlamamız söz konusu değil, MHP'nin katkısı gerekiyor. Bunu esas olarak çalışmalarımızı başlattık. Bütün bu ihtimalleri geniş kapsamlı olmak üzere tüm ihtimalleri ele alacağız.

"Yenikapı ruhu hiçbir zaman bitmez. Yenikapı ruhu ülkemizin, milletimizin, bağımsızlık, milli iradesinin temsilidir."

