Başbakan ile Bahçeli, anayasa değişikliği gündemiyle ikinci kez bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirdiği görüşme sona erdi. Bir saat süren görüşme, Devlet Bahçeli'nin 11 Ekim'de partisinin grup toplantısında yaptığı 'fiili durumu hukuki hale getirme' çağrısının ardından iki liderin yaptığı ikinci görüşme oldu. Devlet Bahçeli geçen hafta Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la da bir görüşme yapmış ancak Cumhurbaşkanlığı kaynakları görüşmede Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmelerin ele alındığını aktarmıştı.

Yıldırım, görüşme öncesi Twitter hesabından "Sayın Devlet Bahçeli ile yapacağımız görüşmede bütün ihtimalleri geniş, orta ve dar kapsamlı olarak ele alıp değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı. Görüşme saat 14:00'da başlamıştı.

Yıldırım'ın dünkü açıklamaları özetle şöyle:

"MHP'nin olumlu yaklaşımı var, ana muhalefet partisi CHP'nin olumsuz yaklaşımı var. Yeni anayasa gibi konularda görüşerek atacağımız adımlar daha doğru olacaktır. Milletimizin beklediği bu yeni anayasa sürecinde bu konu hepimize ait olsun. Kapımız açık olmaya devam ediyor. Bu hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile perşembe günü bir görüşmemiz olacak. Bu konuyla ilgili biraz daha somut, net düşüncelerimizi aktarma imkanı bulacağız.