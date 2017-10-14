Başbakan İbadi ve askeri güçler KYB'ye 48 saatlik süre verdi

-Başbakan Binali Yıldırım öncesi Süleymaniye\'de kritik görüşme

- İTC lideri Erşad Salihi silahlı adamları ile Kerkük sokaklarında gezdi

- Pazar günü Başbakan Binali Yıldırım\'ın Bağdat ziyareti öncesi Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum\'un Süleymaniye\'ye düzenlediği gezinin perdese arkası aydınlanmaya başlarken, askeri hareketlilik sürüyor.

İrfan SAPMAZ/IRAK (DHA) 13 Ekim- IRAK Merkezi Yönetim ile Kürt Bölgesel Yönetimi (KYB) arasında Kerkük ile ilgili yaşanan gerginlik devam ederken, Irak ordusu ile Haşdi Şabi birliklerinin Kerkük etrafındaki konuşlanması sürüyor. Süleymaniye\'de ise Bağdat yönetimi ile KYB yetkilileri arasındaki pazarlıklar gerginliği daha da arttırdı. 6 şart öne süren Irak merkezi yönetimi, KYB\'ye 48 saat süre verdi.

Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum, Süleymaniye\'de KYB yetkilileri ile bir araya gelerek Başbakan Haydar İbadi ile Haşdi Şabi birliklerinin taleplerini iletti. 6 şart için 48 saatlik süre verildi. Kerkük içerisinde ve etrafındaki Peşmerge güçleri, Türkmen Haşdi Şabi birlikleri ve Irak Ordusu güçleri ise eller tetikte hazır bekliyor.

MERKEZİ YÖNETİMİN KYB\'YE SUNDUĞU 6 MADDE

Bağdat hükümetinin KYB\'den talep ettiği 6 madde ise şöyle:

* Kerkük Havaalanını Irak ordusuna teslim edilecek

* K1 Keyvan askeri karargahını Irak ordusuna derhal verilecek

* Tüm Petrol kuyularını,yataklarını ve şirketlerin kontrolü Irak ordusuna geçecek.

* Kerkük valisi Necmettin Kerim görevden alınacak

* Peşmergeye teslim olan IŞİD militanlarını Irak ordusuna teslim edilecek

* Peşmergenin ve Kürt yönetiminin kontrolünde olan Kerkükün tüm bölgeleri ile IŞİD\'ten geri alınan bölgeleride derhal Irak ordusuna teslim edilecek.

İTC LİDERİ ERŞAD SALİHİ, KERKÜK\'TE GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI

Bu arada İTC Lideri Erşad Salihi, Bağdat\'tan Kerkük\'e giderek ağır silahlı korumaları ile birlikte halk içerisine girip gövde gösterisi yaptı. Sıkı güvenlik önlemleri altında vatandaşlar ile bir araya gelen Salihi, Türkmen halkına yaptığı konuşmalarla moral verdi. Salihi, Kerkük\'ün Peşmerge\'ye teslim edilmesinin söz konusu olmadığı yönünde ifadeleri tekrarladı.

İTC Merkez binasında da çalışma arkadaşları ile bir araya gelen Salihi, bölge ve geleceği ile ilgili toplantı düzenledi. Erşad Salihi toplantıya başkanlık yaparken, Haşdi Şabi Türkmen birlikleri de toplantının yapıldığı binanın güvenliğini sağladı.

İTC Başkanı Salihi\'nin Kerkük\'te bulunduğu süre içerisinde ise Tuzhurmatı ve Beşir bölgesinde bulunan Türkmen Şabi Birlikleri de eller tetikte, hazır bekledi. Olası saldırı veya suikast girişimine karşı her türlü önlem alındı.

BAŞBAKAN YILDIRIM İÇİN SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Başbakan Binali Yıldırım\'ın pazar günü bir günlüğüne düzenleyeceği ziyaret öncesi, DHA Muhabiri İrfan Sapmaz, Bağdat sokaklarında dolaşarak kentin nabzını tuttu. Irak Ordusu ve Haşdi Şabi birliklerinin yanı sıra istihbarat birimlerinin kentte sıkı güvenlik önlemi aldığı görüldü. Olası terör saldırılarına karşı polis köpekleri ile aramalar yapıldı, caddelerde hiçbir aracın uzun süre park etmesine izin verilmiyor.

DAEŞ\'in olası saldırı ihtimaline karşın da kentte operasyonlar düzenleniyor. Başkentteki tüm önemli otellerin giriş çıkışları özel komando birlikleri tarafından kontrol altına tutuluyor. Yine otellere giriş yapanların üst araması yapılıyor. Araçlar, eğitimli köpeklerle didik didik aranıyor.

Cuma günü kentteki tüm camilere namaz kılmaya gelenler, güvenlik güçleri tarafından arandıktan sonra camiye alındı. Diğer günlerde de önemli camilerde aynı uygulama sürüyor.

Türkiye\'de de çok iyi bilinen Abdulkadir Geylani türbesinin bulunduğu camiye de girişler ağır makinalı silahlara sahip askerler tarafından kontrol altınta tutuluyor. Cami ve türbeye telefonla girilmesine izin verilmiyor. Telefonlar ziyaret sonrası sahiplerine yeniden iade ediliyor.

Irak Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı Osman Ganimi, DHA Muhabi İrfan Sapmaz\'a verdiği röportajda Kerkük\'e yönelik sert açıklamalarda bulunmuştu. Ganimi, özellikle DAEŞ\'in temizlenmesi yönünde mesajlar da vermiş ve Peşmerge güçlerinin DAEŞ\'e destek çıktığını açıkça dile getirmişti. Ganimi bu yöndeki rahatsızlığını sert şekilde ifade etmişti.