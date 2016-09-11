Başbakan: Hukukun, adaletin, kardeşliğin sesini yükseltmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Yıldırım, yayımladığı bayram mesajında ''Kan ve şiddetten beslenenler, umutlarımızı kırmak isteyenler büyük Türkiye’nin önünü kesemeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti olarak, bütün kurumlarımızla hukukun, adaletin, kardeşliğin sesini yükseltmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz'' ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesaj şu şekilde:

"Sevgili vatandaşlarım, Mübarek Kurban Bayramınızı, en samimi duygularımla kutluyor; bayramın ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur ve barış getirmesini diliyorum. Müslüman milletimizin ilahi bir armağan olarak kabul ettiği ve sevinçle karşıladığı bayramlar, dayanışma ve paylaşım ruhu ile kardeşliğimizi güçlendirdiğimiz çok değerli ve müstesna zamanlardır. Bu müstesna zamanda hac vazifesini yapan kardeşlerimizi ve Allah adına kurban keserek, kurbanlarını paylaşan kardeşlerimizi sevgi ve merhameti bütün topluma yaydıkları için özellikle tebrik ediyorum. Bütün vatandaşlarım için, ihtiyaç sahiplerinin unutulmadığı, dargınlıkların son bulduğu, sevgi ve muhabbetin yayıldığı, kardeşliğimizin güçlendiği huzur dolu bir bayram diliyorum. İslam dünyasında kan, gözyaşı, acı, şiddet ve nefretin bir an evvel son bulması ve bayramların artık mana ve muhtevasına uygun olarak güven ve huzur içinde idrak edilmesi, bizlere barış ve esenlik getirmesi en büyük arzumuzdur.

''Birliğimize kasteden, gücümüzü kırmak isteyen bütün o kirli ounlar beyhudedir''

''Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak ülkemizin güvenliği başta olmak üzere bölgesel ve küresel barışın temini için bütün gücümüzle mücadele ediyoruz. Terör örgütlerinin hiçbir Müslüman evladını zehirlememesi için büyük bir mücadele veriyoruz. Vatandaşlarımız emin ve müsterih olsunlar ki, insanlık suçlarının en ağırı olan terör ve şiddeti ülkemizden ve bölgemizden tamamen tasfiye edinceye kadar mücadelemiz devam edecektir.

''Ülke olarak geleceğe emin adımlarla ilerlerken bizi yolumuzdan alıkoymak isteyen 15 Temmuz darbe girişimini milletimiz büyük bir vatanseverlikle boşa çıkarmıştır. Bu vesileyle şehit ve gazilerimizi bir kez daha hürmet ve minnetle yad ediyoruz. Milletimiz, büyük bir dirayet ve cesaretle 15 Temmuz darbe girişimini boşa çıkarmakla kalmamış, ruhunu hiçbir güce teslim etmeyeceğini de yeni ve eşsiz bir istiklal destanıyla cümle aleme göstermiştir. İstiklalini çiğnetmeyen bu aziz millete hizmet etmekten, milli iradeyi temsil eden hükümeti yönetmekten büyük onur ve şeref duyuyorum. Herkes şundan emin olsun ki, ihanet şebekeleri, saçtıkları nifak tohumlarıyla böyle yekvücut olmuş bir milletin bütünlüğüne asla halel getiremeyecekler. İhtilaf ve gerilim alanlarını derinleştirmeye çalışanlara karşı milletçe kardeşlik ve adaletten yana olacak, bizi tek millet haline getiren kutlu değerlere dört elle sarılmaktan vazgeçmeyeceğiz. Birliğimize kasteden, gücümüzü kırmak isteyen bütün o kirli oyunlar beyhudedir. Allah’ın izniyle hiçbir ihanet şebekesi bu milletin başını önüne eğdirmeye muktedir olamayacaktır. Hiçbir dönem kavmiyet davasına prim verilmemiş olan bu topraklarda nifak tohumlarının kök salma şansı yoktur.

''Adaletin, kardeşliğin sesini yükseltmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz''

''Terörle, şiddetle İslam dünyasını ve ülkemizi acıya boğmak isteyen şeytani şer odakları inşallah bu topraklardan ve İslam yurdundan tamamen temizleneceklerdir. Kan ve şiddetten beslenenler, umutlarımızı kırmak isteyenler büyük Türkiye’nin önünü kesemeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti olarak, bütün kurumlarımızla hukukun, adaletin, kardeşliğin sesini yükseltmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Tam demokrasi ve hukukun üstünlüğünü tesis ederek gücümüze güç katacağız ve mazlumların yanında, zalimlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Milli birliğimize yönelik tuzaklara karşı asla gaflete ve rehavete kapılmayacak, kardeşliğimizi ebediyen baki kılacağız.

''Bayram, gönül almak, kalp onarmak, mazlum ve mağdurların yüzünü güldürmektir''

''Gelecek nesillerin daha huzurlu bayramlar yaşaması için şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da güçlü ülkemiz Türkiye’yi her alanda daha çok güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu hissiyatla, yediden yetmişe bütün vatandaşlarımın ve bütün İslam dünyasının Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Geleneğimize uygun olarak, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Bayram günlerinde bütün insanlık ailesi için huzur ve barış dilemeyi, nerede kalbi kırık insan varsa ona ulaşmayı ve kırık gönüllere merhem olmayı asla unutmayalım. Zira bayram, gönül almak, kalp onarmak, mazlum ve mağdurların yüzünü güldürmektir.

''Trafik kurallarına uymalarını özellikle hatırlıyorum''

''Bir hususu özellikle dikkatlerinize sunuyorum; Bayramlarda yaşanan trafik kazaları yüreğimizi yakıyor. Artık bayramda trafik acısı yaşamayalım. Bunun için bu bayramdan itibaren emniyet ve jandarmamızla her zamankinden çok daha ileri tedbirler alıyoruz. Bayram esnasında yolculuğa çıkacak olan vatandaşlarımızın araçlarını azami dikkatle kullanmalarını ve mutlaka trafik kurallarına uymalarını özellikle hatırlatıyorum. Bütün vatandaşlarımın bayramda sevdiklerine sağ salim ulaşmalarını diliyorum. Mübarek Kurban Bayramının İslam âlemine ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyor, ülkemize, bütün vatandaşlarıma, bütün insanlığa sağlık, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum."