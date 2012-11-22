Başbakan: Kimsenin akan kana seyirci kalma hakkı yok

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan D-8 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Ortadoğu'daki çatışmalara değindi ve "Hiçbir ülkenin, sırf kendi çıkarı için bölgede akan kana seyirci kalma hakkı yoktur" dedi. Erdoğan, ''Daha derin ve daha yıkıcı krizlerin yaşanmaması için her ülkenin tüketim, hırs ve bencillik üzerine kurulu ekonomik anlayışlarını gözden geçirmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen D-8 Zirvesi'nde, yaptığı konuşmada, D-8'in küresel krizin çözümünde etkin bir rol oynayabileceğini belirterek, ''D-8 ülkeleri olarak aramızdaki işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmeliyiz. Bu, küresel krizin etkilerini en az seviyede hissetmemiz için bizlere yardımcı olacaktır" dedi.

Hem küresel krizin atlatılması, hem yeni krizlere karşı tedbirli olunması amacıyla D-8'in tüm dünyaya önemli tavsiyeleri olabileceğini ifade eden Erdoğan, ''Dünyanın içinden geçtiği bu küresel krizin sınırsız tüketim hırsının sonucu olarak ortaya çıktığı açıktır. Kanaat kavramının, hırs kavramıyla yer değiştirdiği böyle bir dönemde, böyle bir sistemde, bu tür krizlerin yaşanılması elbette kaçınılmazdır''dedi.

''Daha derin ve daha yıkıcı krizlerin yaşanmaması için başta gelişmiş devletler olmak üzere, dünya üzerindeki her ülkenin tüketim, hırs ve bencillik üzerine kurulu ekonomik anlayışlarını gözden geçirmesi gerekiyor'' diyen Erdoğan, şöyle devam etti :

''D-8 olarak bu yeni anlayışın şekillenmesine ve benimsenmesine öncülük edebileceğimize inanıyorum. Zira 1 milyarın üzerinde yaklaşık bir nüfusa sahip topluluğuz. Öyleyse dayanışmamız bizi çok daha güçlü kılabilir. Bölgemizde ekonomik kalkınma ve refahın, huzur ve istikrarın bölgesel barıştan geçtiği hepimizin malumudur. Bölgesel savaşların, çatışmaların, terörün ve anlaşmazlıkların olduğu bir ortamda hiçbir ülke sadece kendi sınırları içinde refah, istikrar ve ekonomik kalkınmayı tam anlamıyla tesis edemez.''

"Özellikle burada ekonomiyle demokrasiyi atbaşı götürmek zorundayız. Bunu başarmaya mecburuz. Bunu başaramadığımız sürece, ekonomide ortaya güçlü bir performans koymamız da mümkün olmayacaktır. Bu noktada bölgemizi son yıllarda tehdit eden bu tür savaşlar, bu tür iç savaş veya çekişmeler bizim ekonomik performansımızı da aşağı çekmektedir. Bu konudaki hassasiyetimizin artması bana göre çok çok önemlidir. Özellikle bizler müslümanız. Bizler şahsi beklentilerimizden, makamlarımızdan, diplomasiden öte öncelikle birbirimizin kardeşiyiz ve birbirimize karşı sorumluyuz. Hiç kimsenin veya hiçbir ülkenin, sırf kendi çıkarı için bölgede akan kana seyirci kalma, daha fazla masumun kanının akıtılmasına destek verme hakkı yoktur ve olamaz."

Erdoğan, ''Özellikle D-8'i, bölgeyi ve bölgedeki tüm ülkelerin refah ve huzurunu tehdit eden konularda da etkin bir tutum almaya davet ediyorum''dedi.