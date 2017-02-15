Başbakan: Hiçbir telkin olmadan görsel ve sosyal medya darbecilerin kimyasını bozmuştur

Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği’nin (RATEM) düzenlediği ‘Demokrasi ve Medya’ ödül töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz’da medyanın rolüne değinerek "Bu kalkışmanın başladığı ilk saatten itibaren hiçbir telkin olmadan görsel, sosyal medya mecraları ağız birliği yapmış gibi net duruşlarını ortaya koymuştur ve darbecilerin kimyasını bozmuşlardır. Gösterdiğiniz büyük kahramanlık için teşekkür ediyorum" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği’nin (RATEM) Demokrasi ve Medya' adıyla düzenlediği ödül töreni TBMM’de yapıldı. RATEM’in etkinliğini, 15 Temmuz gecesi silah zoruyla darbe bildirisini okumak zorunda kalan TRT Spikeri Tijen Karaş sundu. Törende, Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve CNN Türk’ün yanı sıra Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı, TRT, NTV, Habertürk, A Haber, 24 TV, Kral FM kanallarıyla yerel ve bölgesel bazı yayın kurumlarına ‘Demokrasi ve Medya Ödülü’ verildi.

Ülkemizin aydınlığı için

Ödülleri tek tek takdim eden Başbakan Yıldırım, özetle şunları söyledi:

"Bu kalkışmanın başladığı ilk saatten itibaren hiçbir telkin olmadan bütün görsel, sosyal medya mecraları adeta ağız birliği yapmış gibi net duruşlarını ortaya koymuştur ve darbecilerin kimyasını bozmuşlardır. O karanlık gecede ülkemizin aydınlığı için gösterdiğiniz büyük kahramanlık için teşekkür ediyorum. Marifet iltifata tabidir. Başarının mutlaka ödüllendirilmesi lazım. Yeni başarılara ulaşmak için buna ihtiyaç var. 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihte eşi benzeri görülmemiş bir iştir. Tanka, topa, füzelere karşı millet göğsünü siper etmiştir.”

Kendisinden önce konuşan RATEM Başkanı Yusuf Gürsoy’un kürsüde bıraktığı notlarından medyanın sorunlarını okuyan Yıldırım, “Bunları bilerek mi koydunuz? Bunlar bende kalsın, daha fazla konuşmaya lüzum yok. Mesele anlaşıldı” diye konuştu.

Üç kuvvet olmayacaktı

Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın da şunları söyledi: "Var gücüyle demokrasinin yanında olan değerli basın mensuplarına ödül takdim etmek bambaşka bir duygu. Demokrasi ve medya ayrılmaz ikili. Medyanın demokrasilerde dördüncü kuvvet olduğu doğrudur. 15 Temmuz’da medya olmasaydı belki diğer üç kuvvet de olmayacaktı. Toplum içinde iki kesim çok eleştiriliyor. Biri siyasetçiler, diğeri siz medya mensupları. Eleştiri demokrasinin olmazsa olmazıdır. Sizler yine özgürce eleştirmeye devam edeceksiniz. Eleştiri olmazsa medya da demokrasi de olmaz. 15 Temmuz’da hayatınızın sınavını başarıyla verdiniz. Ülkemizi büyük bir badireden kurtardınız. İsminizi tarihe yazdırdınız. Millet bundan sonra da bu darbelere izin vermeyecektir. 15 Temmuz son darbe olacaktır.” RATEM Başkanı Yusuf Gürsoy, medyanın bekleyen sorunlarına dikkat çekerken, telif ödemelerinin bir bölümünün RTÜK paylarından kesilmesi, zorunlu yayın uygulamasının gözden geçirilmesi, uyduya çıkmak isteyen yerel kurumların desteklenmesi, Basın İlan Kurumu’nun Medya İlan Kurumu olarak yeniden yapılandırılması taleplerini vurguladı.

Ödülünü aldı

Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM), 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin önlenmesindeki rolü nedeniyle CNN Türk ile Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ı ayrı ayrı ödüllendirdi. Fırat’a ödülünü Başbakan Binali Yıldırım verdi.