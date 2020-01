Başbakan: Hayat artık normale döndü, vatandaşlarımız işini bitirdikten sonra meydanlara gitsin

Başbakan Binali Yıldırım, darbe girişimine ilişkin olarak, "Hayat artık normale döndü, vatandaşlarımız işini bitirdikten sonra meydanlara gitsin" çağrısında bulundu.

"Vatandaşlarım sakin olsun, tazeliği ile aşırı tepkiler vermekten sakınalım" diyen Yıldırım, "Silahlı kuvvetler bizim geleceğimizdir, kuvvetlerimize zarar verecek bir davranış içerisinde olmayalım. Kurumsal kimliği zedeleyen bir davranış içinde olmayalım" diye konuştu.

Kendilerini 'Yurtta Sulh Konseyi' olarak tanımlayan cuntanın işgal ederek 'darbe bildirisi' okuttuğu TRT'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Başbakan'ın dili sürçtü ve "Türkiye'de darbe girişimi yüzde 100 başarıyla sonuçlanmıştır" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Milletimiz rahat olsun. Hayat artık normale döndü. Yapacağımız gündüz vatandaşlarımız işinde gücünde olacak. Normal hayatımıza devam edeceğiz ama bu çok büyük bir olay. Türkiye için değil, dünyadaki demokrasilerin geleceği açısından da çok önemli bir olay. İşi gücü bittikten sonra vatandaşlarımız yine Ankara Kızılay, İstanbul Taksim başta olmak üzere 81 velayetimiz 960 ilçemiz, köylerimiz her yerde adeta bir şenlik havasında demokrasi nöbetlerine devam edeceğiz.

Gündüz, normal hayat devam ediyor, işimize gücümüze bakıyoruz. Çoluğumuzun çocuğumuzun, manşetleri temin etmemiz lazım. Bir müddet daha akşam demokrasi nöbetlerine devam edeceğiz.

Bir, Türkiye’de darbe girişimi yüzde yüz başarıyla sonuçlanmıştır. İki Türkiye’de hayat normale dönmüştür. Üç bugünlerde “Darbe henüz tamamlanmadı, darbe devam ediyor” algısı yaymama çalışanlara karşı Türk kamuoyunun bilmesini isterim ki aslı astarı olmayan haberlerdir. Bankacılık sistemimiz tıkır tıkır işlemektedir. Borsa, Merkez Bankası çalışıyor. Bütün finansal kuruluşlarımız kısıtlamaya tabi olmadan faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu tür haberlere, iftiralara ne içeriden dışarıdan finansal çevrelerin itibar etmemesini istiyoruz.

Vatandaşlarım sakin olsun, tazeliği ile aşırı tepkiler vermekten sakınalım. Silahlı kuvvetler bizim geleceğimizdir, kuvvetlerimize zarar verecek bir davranış içerisinde olmayalım. Kurumsal kimliği zedeleyen bir davranış içinde olmayalım. Silahlı kuvvetler ile vatanını seven her düzeydeki asker ile onların kıyafeti içine gizlenmiş paralel çeteleri birbirine karıştırmayalım. Milletini öldürmek için gözünü bile kırpmayan canilerdir onlar. Hak ettikleri her cezayı alacaklardır. Bu olay vesilesi ile göz bebeğimiz ülkemizin içeride ve dışarıdaki güvenliğinin teminatı rencide edecek, itibarını sorgulayacak hiçbir davranışa girmeyelim.

Bu darbe girişiminin püskürtülmesinde en büyük görev sırasıyla başkomutan olarak Cumhurbaşkanı olarak bu konudaki net tavrıyla Cumhurbaşkanımızdır. Hükümetimiz bunun bir silahlı kuvvetlerin içerisinde bir hareket olmadığı, paralel terör örgütlerinin bir kalkışması olduğunu tespit etmiş, gereğinin yapılacağını ve hiçbir fedakarlıktan tereddüt gösterilmeyeceğini başbakan olarak arkadaşlarımızla birlikte ifade ettik. Gereğini de yaptık. Arka planında çok şey var. Burada bir şeyi daha gördük. Polislerimiz, kendilerini ortaya koydular. Özel harekatçılarımız, burada bu darbenin bastırılmasında çok büyük bir gayret gösterdiler.

Bundan sonra temizlik harekatını süratle yapacağız. Bu darbeci bozuntularının hak ettikleri cezayı vereceğiz. Dış güçlerin sırtını sıvazladığı terör örgütünün desteklerini de unutmayacağız, gerekli cevabı da vermiş olacağız. Bu olay ordumuza mal edilemez, ordumuzun kademe komutanlarına mal edilemez. Bu ordu içerisindeki bir grup terör mensubunun kalkıştığı bir iştir. Bizim ordumuz, peygamber ocağı diye tanımlanan bir ordudur. Bir yandan bu mücadelenin içinde olurken, doğuda güneydoğuda ülkemizin birliği beraberliği için gece gündüz demeden büyük bir mücadele vermektedir. Onların morallerini bozacak, onların mücadele azmini zayıflatacak hiçbir provakasyona propogandaya asla ve asla meydan vermememiz lazım. Milletimize şükranlarımızı sunuyoruz."