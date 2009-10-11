Başbakan hatırlattı,Kaya'ya akın edildi

Başbakan 'Hoşçakal iki gözüm diyen Ahmet Kaya'ya vefa göstermeyen Türkiye'nin şarkıları eksik kalır' dedi.
AKP’nin ‘3. Olağan Büyük Kongresi’nde
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Hoşçakal iki gözüm diyen Ahmet Kaya’ya vefa
göstermeyen Türkiye’nin şarkıları eksik kalır” sözleri internetteki
video paylaşım sitesi YouTube ve Facebook’ta rekorlara vesile oldu.
Sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta Türkiye’den 169 ayrı ‘Ahmet Kaya sevenler’ grubu açıldı. Bu gruplara 34 bin 578 kişi
katıldı. ‘Vakit Tamam’ (Bir veda havası) şarkısının konser ve TV
programlarında çekilmiş 61 versiyonunu üç günde 11 milyon kişi izledi
.
Başbakan’ın kongredeki sözlerinin ardından ilk dört günde YouTube’a
Ahmet Kaya’nın şarkıları, röportaj ve ailesiyle birlikte çekilmiş
fotoğraflarının bulunduğu 72 yeni video eklendi ve 2005 yılından bu yana eklenen 31 bin video da ‘tıklanma rekoru’ kırıldı.
Ahmet Kaya’nın bir TV
kanalındaki röportajında “Ben ülkemi Ardahan’dan Edirne’ye kadar
seviyorum. Beni kimse ‘hain’ ilan etmesin” sözleriyle ‘Söyle’ isimli
şarkısını 2 milyon 194 bin 178 kişi; ‘Kafama sıkar giderim’ şarkısını 2
milyon 218 bin 300 kişi, ‘Şafak Türküsü’nü 1 milyon 696 bin 306 kişi
Türkiye’den tıkladı. YouTube sayfalarında Ahmet Kaya’nın çeşitli
kanallardaki programları, yurt dışı ve içindeki konserlerinden
röportajları, ayrıca ailesinin bulunduğu fotoğraf albümü olmak üzere 31
bin videoyu en düşük 71 bin, en yüksek 2 milyon kişi tıkladı.
‘Siz de girin’ özgürlüğü
Ahmet Kaya rekorları kırılan YouTube’un Türkiye’deki ‘yasaklı ama
serbest’ konumuysa sürüyor. YouTube yasağı Başbakan Erdoğan’ın
Hindistan ziyareti sırasında uçakta gündeme geldiğinde, Başbakan siteye
giremediklerini söyleyen gazetecilere “Ben giriyorum, siz de girin”
demişti. Hemen ardından YouTube, www.alexa.com’un Türkiye’de en çok
ziyaret edilen 100 site arasında 12’nciliğe çıktı! Çıkış hâlâ durmadı,
yılbaşından bu yana reytingini ikiye katlayan site, şimdi 2 milyon
ziyaretçisiyle listenin beşinci sırasında.
Başbakan Erdoğan’ın AK Parti Genel Kurul seçimlerinde Ahmet Kaya
hakkındaki sözleri üzerine Türkiye’den yasaklı Youtube’a akın oldu. Üç
gün içinde www.alexa.com verilerine göre; google.com, Facebook,
Yahoo’nun ardından YouTube dördüncü sıraya yükseldi.
Yasaklı YouTube ve diğer yasaklı siteler, son olarak IMF toplantılarına ev
sahipliği yapan Kongre Vadisi’nden erişilebilmeleri, vadi dışındaki
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ise ‘kanunen yasak olmaları’yla
dikkat çekti.
Başbakan Erdoğan’ın konuşmasının ardından sanal âlemde fırtınalar
estiren, sözleri Yusuf Hayaloğlu, müziği ve bestesi Ahmet Kaya’ya ait
olan ‘Vakit Tamam’ (Bir veda havası) şarkının sözleri şöyle:
Vakit tamam seni terk ediyorum
Bu incecik bir veda havasıdır
Parmak uçlarına değen sıcaklık
İncinen bir hayatın yarasıdır
Kalacak tüm izlerin hayatımda
Gözümden bir damla yaş aktığında
Bir yer bulabilsem seni hatırlatmayan
Kan tarlası gelincik şafağında
Ölümse korktum savaşsa hep kaçtım
Vur kendini korkularda hadi al
Seninle bir bütün olabilirdik
Hoşçakal iki gözüm hoşçakal.