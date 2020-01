Başbakan: Hâkim ve savcıların ihraçlarıyla 17-25 Aralık'ı sahiplerine iade ettik!

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarını başlatan hâkim ve savcıların meslekten ihraç edilmesine ilişkin olarak, "HSYK bu kararlarıyla şunu tescil etti; 27 Nisan'daki e-muhtırayı nasıl iade ettiysek 17-25 Aralık'ı da sahiplerine iade etmiş olduk" dedi.

Davutoğlu, partisinin Uşak mitinginde halka hitap etti.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Selam olsun, selam olsun, selam olsun. Aşıklar diyarı Uşak'a selam olsun. AK Parti Türkiye'nin bütün renklerini bütün desenlerini bütün güzel hallerini yansıtıyor.

‘Bunların hepsi lom sözlü, lom ağızlı’

Biz gerçek Türkiye milliyetçiler, bu milletin birliğini beraberliğini savunanlar bizim için Türkiye'nin heryeri şerefimizdir, onurumuzdur. Al bayrağı oralarda dalgalandırmak bizim onurumuzdur. Birisi çıkıyor Taksim'i Kabe'ye benzetiyor. Bir sözümüz var bunların hepsi lom, sözlü lom ağızlı. Bize hesap soracaklar er meydanına rahatlıkla Hakkari meydanına çıksınlar. Biz Allah'tan ve milletten başka kimseden korkmayız.

‘Uşak'a nasıl rahat gidiyorsak, Suriye'ye de rahat gideriz’

Birisi derse ki şurası bizim mekanımızdır, biz AK Parti'nin neferleri biz her yere gideriz, her vatandaşa selam verir her odada oturur, her yerde birlikte türküsü çığırırız.Sayın Bahçeli Eşme'ye kimden izin aldın da gittin diye soruyor biz Allah'tan başka kimseden izin almayız. Önümüzde mehmetçik gökyüzünde Türk yapımı helikopter vardı. Uşak'ın Eşme'sine ne kadar rahat gidiyorsak Suriye'nin Eşme'sine de o kadar rahat gideriz.

‘Bizim için mesele koltuk değil yürek meselesi’

Biz birinci parti olmazsak ben istifa etmeye hazırım. Ama Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve Bahçeli diyemiyor. Çünkü kazanamayacaklarını biliyorlar. Çünkü koltuk sıcak, oturuyor genel başkan koltuğunda. Siyaset yapıyorlar kendisince. Bizim için mesele koltuk değil yürek meselesi. Onun için biz Ankara'da oturmadık.

‘Biz Gazze'deki çocuğun gözyaşına...’

Biz Gazze'deki çocuğun gözyaşına, Arakan'daki müslümanın acısına aşığız. Onların acısını dindirmek için elmizden ne geliyorsa yaparız.Biz Kerkük'e de gittik, Somali'ye de. Dünyanın heryerinde varız, varolacağız. Çünkü seçim sloganlarımızı öğrendiniz. Biri de şu; bize heryer Türkiye. İşte davamızın esası budur. Aynı şekilde büyük bir aşkla Türkiye'nin heryerini inşa etmeye çalıştık. Biz geldiğimizde 6.500 km duble yol vardı. Şimdi 18 bin kilometre ekledik. Bizim bütünn meselemiz millete hizmet meselesidir.

‘Yarın tarihi birgün, yarın Yassıada'dayız’

Her yolu denediler, darbe yolunu denemeye çalıştılar. 27 Nisan e-muhtıra. Rahmetli Adnan Menderes'in şehadetinden ilham almışız. Milletin verdiği makamı terkeder miyiz? Şimdi Kenan EVren ölünce herkes darbe karşıtı oldu. CHP 27 Mayıs darbesini desteklemedi mi? Nasıl bir ikiyüzlülük bu. Aynı CHP ki, yarın tarihi bir gün. Yarın Yassıada'dayız. Biz Adnan Menderes'in acı çektiği yerleri kongre merkezi yapacağız ki kimse bir daha darbe yapmaya cesaret edemesin. İkna odacılarından nasıl milletvekili oldu? 27 Mayıs'la ilgili açıklamalarıma MHP açıklama yapmış, biraz tarihlerine baksınlar ne demek istediğimi anlayacaklar. Bizler hiçbir zaman hiç bir darbenin, vesayetinin anti-demokratik oyunun içinde olmadık, hep karşısında olduk. Biz yola çıkarken bu başımızı, gönlümüzü, yüreğimizi koymuşuz.

‘Bre gafiller karşınızda eski Türkiye yok’

Bir darbe dönemi kapanırken Gezi olaylarıyla bizi devirmeye çalıştılar. Bugün görevden alınan savcılar o gün dönemin başbakanı diye iddianame hazırladılar. Bre gafiller karşınızda eski Türkiye yok. İşte dün savcıların görevden alınması HSYK kararı şunun tescilidir. Aynen 27 Nisan'daki e-muhtırayı iade ettik ya bu iddianameleri de aynen sahiplerine iade ediyoruz.