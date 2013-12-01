'Başbakan geri adım atmazsa, Hizmet de geri adım atmaz'

Zaman gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, dershanelerin kapatılması tartışmasıyla ilgili olarak, “Sayın Başbakan’ı en yakın tanıyanlardan biri Mehmet Ali Şahin Bey, ‘Başbakan geri adım atmaz’ diyor. Ben de diyorum ki, ben de bu Hizmet hareketini tanıyorsam, bir haksızlık karşısında orası da geri adım atmaz” dedi.

Gülen cemaatinin yayın organı Zaman gazetesinde yazan Hüseyin Gülerce, Beyaz TV'deki Ortak Akıl programına konuk oldu.

Son günlerin en önemli gündem maddelerinin başında gelen dershane tartışmasına değindi.

Gülerce dershane düzenlemesiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu problemi çözmek kime düştü? MEB, ÖSYM ve YÖK. Otururlar, üniversiteye giriş için okulu öne çıkaran, okul öğretmenlerini öne çıkaran, eğitimi öne çıkaran, ezberi ikinci plana atan bir çalışma yaparlar. Bu çalışmaya göre, okullar dizayn edilir. Nasıl girilecekse bu yapıda üniversiteye o ortaya konur. Ondan sonra Sayın Bakan’ın dediği gibi, dershaneler kendiliğinden kapanır. Çözüm budur ve bu hem Hizmet’i rahatlatacak, hem hükümeti rahatlatacak, hem de Türkiye’yi rahatlatacak formül budur.

İnsanlar hem Sayın Başbakan’ı seviyorlar, hem Fethullah Gülen Hocaefendi’yi seviyorlar. Böyle iki arada preslenmek istemiyorlar. Bunda ısrar edilmesi doğru değil. Sayın Başbakan’ı en yakın tanıyanlardan biri Mehmet Ali Şahin Bey, ‘Başbakan geri adım atmaz’ diyor. Ben de diyorum ki, ben de bu Hizmet hareketini tanıyorsam, bir haksızlık karşısında orası da geri adım atmaz.”